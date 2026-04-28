  4. Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
28 апреля 2026, 08:22
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения

Футболист попал в сферу интересов двух крупных международных агентств

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов двух крупных международных агентств.

По информации Игоря Бурбаса, обе компании уже предлагают игроку сотрудничество и рассматривают для него варианты возможного трансфера.

Речь идет об агентствах, которые работают с топ-звездами мирового футбола – среди их клиентов, в частности, Винисиус Жуниор, Коул Палмер, Кевин Де Брюйне, Габриэл Мартинелли, Эндрик, а также тренер Карло Анчелотти.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, в которых смог отличиться 11 забитыми голами.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 4
Какой бедный чемпионат Украины на форвардов. Особенно тех кто умеет забивать.
Стоило пономаренко забить пяток-другой и за ним уже очередь выстроилась.
Серед їх клієнтів... І що з того? У цих агентств сотні клієнтів. 
Якщо не буде голови на плечах, повторить долю Супряги... Жодні агентства не врятують.
навіть сам Бурбас не знає назви тих двох агентств,
але знає шо вони пропонують співпрацю з Пономаренком.)
таку х..ню тут морозять.
