Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов двух крупных международных агентств.

По информации Игоря Бурбаса, обе компании уже предлагают игроку сотрудничество и рассматривают для него варианты возможного трансфера.

Речь идет об агентствах, которые работают с топ-звездами мирового футбола – среди их клиентов, в частности, Винисиус Жуниор, Коул Палмер, Кевин Де Брюйне, Габриэл Мартинелли, Эндрик, а также тренер Карло Анчелотти.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, в которых смог отличиться 11 забитыми голами.