Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов двух крупных международных агентств.
По информации Игоря Бурбаса, обе компании уже предлагают игроку сотрудничество и рассматривают для него варианты возможного трансфера.
Речь идет об агентствах, которые работают с топ-звездами мирового футбола – среди их клиентов, в частности, Винисиус Жуниор, Коул Палмер, Кевин Де Брюйне, Габриэл Мартинелли, Эндрик, а также тренер Карло Анчелотти.
В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, в которых смог отличиться 11 забитыми голами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек близок к переходу в «Трабзонспор»
Француз разочарован в Беллингеме
Стоило пономаренко забить пяток-другой и за ним уже очередь выстроилась.
але знає шо вони пропонують співпрацю з Пономаренком.)
