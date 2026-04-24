Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Клуб требует 25 миллионов евро
Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд клубов из ведущих европейских чемпионатов.
Как отмечает источник, на фоне большого интереса к игроку киевский клуб уже установил ценник – 25 миллионов евро. Отмечается, что киевляне могут увеличить ценник до лета, но вряд ли найдутся клубы, которые будут готовы заплатить больше.
В конце сезона Пономаренко примет окончательное решение – остаться в Украине или попробовать свои силы за рубежом.
В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, в которых смог отличиться десятью забитыми голами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
