Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд клубов из ведущих европейских чемпионатов.

Как отмечает источник, на фоне большого интереса к игроку киевский клуб уже установил ценник – 25 миллионов евро. Отмечается, что киевляне могут увеличить ценник до лета, но вряд ли найдутся клубы, которые будут готовы заплатить больше.

В конце сезона Пономаренко примет окончательное решение – остаться в Украине или попробовать свои силы за рубежом.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, в которых смог отличиться десятью забитыми голами.