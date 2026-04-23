Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд клубов из ведущих европейских чемпионатов.

Как отмечает источник, киевский клуб уже дал понять, что не намерен легко отпускать своего форварда – сообщается, что предложение на уровне 20 млн евро уже было отклонено киевлянами. Учитывая форму игрока и спрос, его цена может вырасти еще больше в ближайшее время.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, где смог отличиться десятью забитыми голами.