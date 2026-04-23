Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Клуб отказался продавать Пономаренко
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд клубов из ведущих европейских чемпионатов.
Как отмечает источник, киевский клуб уже дал понять, что не намерен легко отпускать своего форварда – сообщается, что предложение на уровне 20 млн евро уже было отклонено киевлянами. Учитывая форму игрока и спрос, его цена может вырасти еще больше в ближайшее время.
В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, где смог отличиться десятью забитыми голами.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде турнира WTA 1000 в Испании
Вингер киевлян поздравил команду из Чернигова