«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо

Одним из героев полуфинального поединка Кубка Украины Буковина – Динамо (0:3) стал нападающий киевлян Матвей Пономаренко, который отметился двумя результативными ударами. О перспективах футболиста в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался известный в прошлом тренер Йожеф Сабо.

– Мы много говорим об этом нападающем, – сказал Сабо. – Дай бог ему здоровья и профессионального роста. Пока у него все хорошо, но бывают разные периоды. Ему еще многому нужно учиться, прежде всего, в ментальном плане. Что касается прошедшего поединка, то Матвей качественно выполнил свою работу.

Отметим, что Пономаренко, с учетом выступления за сборную Украины в 13-ти последних поединках забил 14 мячей.