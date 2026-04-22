  4. «Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо
22 апреля 2026, 08:30
905
0

«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо

Авторитетный футбольный специалист высказался о перспективах Матвея Пономаренко

22 апреля 2026, 08:30 |
905
0
«Дай бог ему здоровья». Сабо поддержал футболиста Динамо
Динамо. Матвей Пономаренко

Одним из героев полуфинального поединка Кубка Украины Буковина – Динамо (0:3) стал нападающий киевлян Матвей Пономаренко, который отметился двумя результативными ударами. О перспективах футболиста в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался известный в прошлом тренер Йожеф Сабо.

– Мы много говорим об этом нападающем, – сказал Сабо. – Дай бог ему здоровья и профессионального роста. Пока у него все хорошо, но бывают разные периоды. Ему еще многому нужно учиться, прежде всего, в ментальном плане. Что касается прошедшего поединка, то Матвей качественно выполнил свою работу.

Отметим, что Пономаренко, с учетом выступления за сборную Украины в 13-ти последних поединках забил 14 мячей.

Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Динамо Киев Кубок Украины по футболу сборная Украины по футболу Буковина Черновцы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
