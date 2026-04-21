Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

«Динамо» в непростом поединке 1/2 финала Кубка Украины обыграло «Буковину» (3:0) и стало первым финалистом этого турнира. Вторую путевку разыграют «Чернигов» и «Металлист 1925». О поединке в Тернополе сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный наставник Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, вам игра «Буковина» – «Динамо» понравилась?

– В принципе, да. «Буковина» старалась выглядеть достойно на фоне фаворита, тем не менее, победил сильнейший.

– По первому голу «Динамо» у вас нет вопросов?

– Абсолютно. Фола со стороны динамовцев на игроке «Буковины» не было. Тем более, что футболисты черновицкой команды, владея мячом, не выбили его за пределы поля. Киевляне совершили перехват, убежали в контратаку и забили. Ничего противоправного здесь не наблюдалось.

– О контратаках. В поединке с командой Первой лиги «Динамо» все голы забивало после контратак. Удивительно?

– Почему это должно удивлять? «Буковина» не отсиживалась в обороне, играла вперед, хотела и могла забивать, но где-то они пожертвовали обороной, им не хватило класса, мастерства, чего было на порядок больше у команды Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка качественно воспользовались своими моментами.

– Дважды отличился Пономаренко. Результативность форварда впечатляет?

– Мы много говорим об этом нападающем. Дай бог ему здоровья и профессионального роста. Пока у него все хорошо, но бывают разные периоды. Ему еще многому нужно учиться, прежде всего, в ментальном плане. Что касается прошедшего поединка, то Матвей качественно выполнил свою работу.

– После перерыва «Динамо» действовало по счету?

– Соперник пошел ва-банк, поэтому киевляне, дабы не рисковать, отошли в к своим воротам, но при этом неплохо убегали в контратаки, что и вылилось в третий забитый мяч. «Буковина» пока не готова конкурировать с командами уровня «Динамо».

– Киевлянам осталось сделать шаг, чтобы хоть как-то спасти сезон.

– Согласен. Киевляне сделают все, чтобы выиграть Кубок Украины. Но этот турнир богат на неожиданности. Поэтому, посмотрим, как все сложится для «бело-синих».