Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Кубок Украины
21 апреля 2026, 20:49 | Обновлено 21 апреля 2026, 21:09
2424
1

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами

Динамо. Буковина – Динамо

«Динамо» в непростом поединке 1/2 финала Кубка Украины обыграло «Буковину» (3:0) и стало первым финалистом этого турнира. Вторую путевку разыграют «Чернигов» и «Металлист 1925». О поединке в Тернополе сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный наставник Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, вам игра «Буковина» – «Динамо» понравилась?
– В принципе, да. «Буковина» старалась выглядеть достойно на фоне фаворита, тем не менее, победил сильнейший.

– По первому голу «Динамо» у вас нет вопросов?
– Абсолютно. Фола со стороны динамовцев на игроке «Буковины» не было. Тем более, что футболисты черновицкой команды, владея мячом, не выбили его за пределы поля. Киевляне совершили перехват, убежали в контратаку и забили. Ничего противоправного здесь не наблюдалось.

– О контратаках. В поединке с командой Первой лиги «Динамо» все голы забивало после контратак. Удивительно?
– Почему это должно удивлять? «Буковина» не отсиживалась в обороне, играла вперед, хотела и могла забивать, но где-то они пожертвовали обороной, им не хватило класса, мастерства, чего было на порядок больше у команды Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка качественно воспользовались своими моментами.

– Дважды отличился Пономаренко. Результативность форварда впечатляет?
– Мы много говорим об этом нападающем. Дай бог ему здоровья и профессионального роста. Пока у него все хорошо, но бывают разные периоды. Ему еще многому нужно учиться, прежде всего, в ментальном плане. Что касается прошедшего поединка, то Матвей качественно выполнил свою работу.

– После перерыва «Динамо» действовало по счету?
– Соперник пошел ва-банк, поэтому киевляне, дабы не рисковать, отошли в к своим воротам, но при этом неплохо убегали в контратаки, что и вылилось в третий забитый мяч. «Буковина» пока не готова конкурировать с командами уровня «Динамо».

– Киевлянам осталось сделать шаг, чтобы хоть как-то спасти сезон.
– Согласен. Киевляне сделают все, чтобы выиграть Кубок Украины. Но этот турнир богат на неожиданности. Поэтому, посмотрим, как все сложится для «бело-синих».

Йожеф Сабо Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина Черновцы Игорь Костюк Матвей Пономаренко статьи Мнение эксперта эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Их ждут  Верес, Оболонь, Эпицентр. С нетерпением)
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем