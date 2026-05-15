Сикан проиграл финал, Цыганков не забил за Жирону, сенсация от Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 мая.

1. Драма в Бельгии. Андерлехт с Сиканом в овертайме проиграл финал Кубка

Клуб Сент-Жилуаз стал победителем турнира в четвертый раз

2. Битва за лучшую сетку. Кудровка с дублем Сторчоуса одолела Рух

У команды Протченко теперь лучше шансы на комфортного соперника в плей-офф

3. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

4A. Стуани – герой. Жирона вышла из зоны вылета, Цыганков не забил свое

Каталонцы вырвали ничью с Реалом Сосьедад

4B. Реал под свист своих трибун пеериграл аутсайдера Ла Лиги

Мадридский клуб легко обыграл Овьедо

5. Роман Яремчук узнал неприятную новость. Возможно отстранение клуба

Французский Лион могут исключить из еврокубков из-за финансового фейр-плей

6. Сборная Украины сыграет на ЧЕ-2026 по socca. Кто в соперниках по группе?

Сине-желтые проведут матчи против команд Казахстана, Латвии и Португалии

7. Свитолина выбила Свентек и вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

Элина в 3 сетах одержала победу и поборется за трофей с Коко Гофф

8. Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме

Украинка переиграла Солану Сиерру в четвертьфинале турнира в Италии

9. Исторический результат Барком-Кажанов, титул Гладыра и медаль Семенюка

Завершился чемпионат Польши по волейболу сезона 2025/26

10. Полесье оступилось, Александрия вылетела, ЛНЗ вышел в еврокубки

Самые интересные события 28-го тура УПЛ