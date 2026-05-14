Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стуани – герой. Жирона вышла из зоны вылета, Цыганков не забил свое
14.05.2026 21:00 – FT 1 : 1
14 мая 2026, 22:57 | Обновлено 14 мая 2026, 23:02
Стуани – герой. Жирона вышла из зоны вылета, Цыганков не забил свое

Каталонцы вырвали ничью с «Реал Сосьедадом»

Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая «Жирона» поделила очки с «Реал Сосьедадом» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги (1:1).

Поединок на стадионе «Монтиливи» в Жироне мог бы завершиться победой гостей, если бы на поле не вышел Кристиан Стуани.

Уругвайский форвард появился после перерыва и сравнял счет на 66-й минуте.

Гол Стуани не только принёс каталонцам ничью, но и вывел их из зоны вылета.

Виктор Цыганков за 80 минут на футбольном поле создал несколько острых моментов, но ни один не реализовал.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Стуани, 66 – Мартин, 28

Гол Стуани действительно сложно переоценить. Плотность сумасшедшая. При 0-1 - 19-е место, 1-1 - 15-е.
Держим кулачки за Жирону в оставшихся двух встречах!🇺🇦💪🇪🇸
За Стуані вже слід з піску по полю, а він єдиний, хто вирулює цю Жирону.
Крістіану респект, але Жирона це просто капець якийсь
Под три десятка ударов и так мало ударов в створ, как же жаль
