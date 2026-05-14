Стуани – герой. Жирона вышла из зоны вылета, Цыганков не забил свое
Каталонцы вырвали ничью с «Реал Сосьедадом»
14 мая «Жирона» поделила очки с «Реал Сосьедадом» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги (1:1).
Поединок на стадионе «Монтиливи» в Жироне мог бы завершиться победой гостей, если бы на поле не вышел Кристиан Стуани.
Уругвайский форвард появился после перерыва и сравнял счет на 66-й минуте.
Гол Стуани не только принёс каталонцам ничью, но и вывел их из зоны вылета.
Виктор Цыганков за 80 минут на футбольном поле создал несколько острых моментов, но ни один не реализовал.
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая
«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Стуани, 66 – Мартин, 28
Держим кулачки за Жирону в оставшихся двух встречах!🇺🇦💪🇪🇸
Крістіану респект, але Жирона це просто капець якийсь