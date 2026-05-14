  Жирона – Реал Сосьедад – 1:1. Моменты Цыганкова, Стуани герой. Видео голов
14.05.2026 21:00 – FT 1 : 1
14 мая 2026, 23:09 |
Жирона – Реал Сосьедад – 1:1. Моменты Цыганкова, Стуани герой. Видео голов

14 мая прошел матч чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

14 мая в 21:00 стартовал поединок 36-го тура испанской Ла Лиги между клубами Жирона и Реал Сосьедад.

Местом встречи команд стал стадион «Монтиливи» в Жироне.

Гости открыли счет на 28-й минуте и поставили хозяев в сложное положение.

Каталонцам необходимо было срочно спасаться, и героем стал Кристиан Стуани: уругваец вышел после перерыва и сравнял – 1:1.

Виктор Цыганков создал несколько моментов, но отличиться не смог.

В итоге «Жирона» благодаря этому матчу покинула зону вылета: 15-е место и 40 очков.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Стуани, 66 – Мартин, 28

ГОЛ! 0:1, Мартин, 28 мин.

ГОЛ! 1:1, Стуани, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона), асcист Арнау Мартинес.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Мартин (Реал Сосьедад), асcист Серхио Гомес.
