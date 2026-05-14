Жирона – Реал Сосьедад – 1:1. Моменты Цыганкова, Стуани герой. Видео голов
14 мая прошел матч чемпионата Испании
14 мая в 21:00 стартовал поединок 36-го тура испанской Ла Лиги между клубами Жирона и Реал Сосьедад.
Местом встречи команд стал стадион «Монтиливи» в Жироне.
Гости открыли счет на 28-й минуте и поставили хозяев в сложное положение.
Каталонцам необходимо было срочно спасаться, и героем стал Кристиан Стуани: уругваец вышел после перерыва и сравнял – 1:1.
Виктор Цыганков создал несколько моментов, но отличиться не смог.
В итоге «Жирона» благодаря этому матчу покинула зону вылета: 15-е место и 40 очков.
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая
«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Стуани, 66 – Мартин, 28
ГОЛ! 0:1, Мартин, 28 мин.
ГОЛ! 1:1, Стуани, 66 мин.
События матча
