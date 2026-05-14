Полесье оступается, Александрия вылетает, ЛНЗ выходит в еврокубки

«Александрия» проиграла «Заре» и потеряла даже математические шансы остаться в элитном дивизионе. В огненном матче «Эпицентр» переиграл «Полесье». «Металлист 1925» и «Карпаты» устроили ничейную перестрелку. ЛНЗ обыграл «Полтаву» и вышел в еврокубки. «Динамо» одолело «Колос», а «Шахтер» – «Оболонь».

Поражение тура

Для того, чтобы хотя бы теоретически претендовать на возможность зацепиться за зону переходных матчей, «Александрии» кровь из носу нужно было побеждать «Зарю». Однако мотивация немотивированной «Зари» по факту оказалась выше, нежели настрой «горожан». Преимущество гостей во втором тайме наконец-то воплотилось в забитые мячи. Подопечные Владимира Шарана сумели ответить лишь голом престижа. В итоге после исторического серебряного финиша в минувшем сезоне, в сезоне нынешнем «Александрия» потеряла шансы по спортивному принципу остаться в УПЛ…

Удаления тура

Сдали нервы. Сначала – у главного тренера «Александрии», а затем и у его подопечных. Владимир Шаран в игре против «Зари» в начале второй половины встречи был удален за чрезмерные эмоции. А вот Даниил Скорко и Кампос получили красные карточки уже под занавес матча, окончательно похоронив надежды команды хотя бы на ничью.

Дебюты тура

За три тура до финиша сезона за «Полесье» в матче чемпионата наконец-то дебютировал бывший голкипер сборной Украины Георгий Бущан. Бущан присоединился к житомирской команде в прошлом году, перейдя в аренду из «Аль-Шабаба». Дебют голкипера получился неудачным: он пропустил три мяча, а его команда проиграла.

ФК Полесье. Георгий Бущан

Наконец-то дебютировал за «Карпаты» и Андрей Булеза. 22-летний защитник вышел на замену в игре против «Металлиста 1925». До этого он почти два года лечился после травмы крестообразных связок.

В матче против «Оболони» за «Шахтер» дебютировал молодой голкипер Ростислав Баглай. Дебют для 18-летнего парня можно считать успешным: его команда выиграла, а он совершил несколько сейвов.

Блокбастер тура

Настоящее шоу выдали «Эпицентр» и «Полесье». Команда Нагорняка борется за право и в следующем сезоне играть в элите, тогда как команда Ротаня борется за медали. В идеале – серебряные. Словом, соперников устраивала лишь победа. И они бились за эту победу. «Полесье» лучше выглядело в первой половине матча, и могло открывать счет, но не сложилось. И тут, как снег на голову, сразу два гола «Эпицентра» в начале второго тайма. Но Ротаню удачными заменами снова удалось перевернуть игру. И к середине второй половины встречи – уже ничья. Концовка поединка – настоящие качели. Зрелище не для слабонервных. Крепче нервы оказались у «Эпицентра». Команда из Каменца-Подольского сумела вырвать победу и практически продлила себе элитную прописку. А вот «Полесье» вынуждено оглядываться на конкурентов. В первую очередь – на ЛНЗ.

Спасение тура

На седьмой (!) компенсированной ко времени второго тайма минуте в игре против «Эпицентра» подопечные Руслана Ротаня получили право на пенальти. Арбитр матча Афанасьев указал на «точку» после того, как мяч угодил сначала в бедро, а затем в руку защитника Григоращука. Сомнительный судейский приговор взялся исполнять центрбек «Полесья» Сарапий. И не сумел переиграть голкипера «Эпицентра» Федотова.

Голы тура

Настоящий шедевр «нарисовал» в игре против «Полесья» полузащитник «Эпицентра» Сифуэнтес. В начале второй половины встречи испанец, обыграв оппонента на левом крыле атаки, сместился ближе к центру, и нанес неотразимый удар метров с тридцати в дальний верхний угол ворот. Бущан оказался бессилен в том эпизоде.

Отличный гол в игре против «Оболони» забил и защитник «Шахтера» Алаа Грам. 24-летний тунисец получил мяч на правом фланге, и, не входя в штрафную площадь, мощно пробил по воротам. Мяч пулей влетел в дальний угол ворот.

Штрафной тура

На 75-й минуте матча «Верес» – «Кривбасс» гости получили право на штрафной удар. До ворот было метров сорок, однако Бекавац решился на удар. И не зря решился. После его сильнейшего выстрела мяч пулей летел в ворота. Но, к сожалению для «Кривбасса», футбольная красота не состоялась: помешала перекладина.

Ничья тура

Боевой ничьей «разродились» футболисты «Металлиста 1925» и «Карпат». Игра получилась интересной и богатой на опасные моменты. В первой половине встречи доминировали номинальные хозяева. Они и открыли счет. Но во второй половине встречи львовяне не только отыгрались, но и вышли вперед (у Чачуа дубль). Однако удержать перевес «Карпатам» не удалось: харьковчане достаточно оперативно восстановили статус-кво. В общем, ничейная игра, и было бы наверняка обидно кому-то ее проиграть. Команда Бартуловича не может выиграть уже в пятом подряд поединке, тогда как команда Фернандеса в последних десяти встречах проиграла лишь раз.

Отравление тура

Перед игрой с ЛНЗ сразу несколько игроков и сотрудников СК «Полтава» оказались в больнице. Об этом после матча с черкасской командой сообщил главный тренер «горожан» Павел Матвийченко: «Было отравление. На поле вышли ребята, которые более-менее могли играть. Но еще врач, администратор и массажист у нас заболели. Десять человек, к сожалению».

Триумф тура

ЛНЗ прогнозировано одолел «Полтаву» – 2:0. И вернулся на второе место. Но даже не это самое главное. Главное то, что подопечные Виталия Пономарева за два тура до конца сезона забронировали для себя участие в еврокубках. В новом евросезоне «фиолетовые» сыграют в квалификации Лиги конференций.

ФК ЛНЗ

Цифра тура

В победном матче против «Колоса» один из мячей «Динамо» на счету Ярмоленко. В дебюте первого тайма Андрей Николаевич четко реализовал пенальти. Теперь на его счету 122 мяча в рамках чемпионатов страны. И по показателю результативности он лишь на два мяча отстает от лидера исторического реестра бомбардиров – своего бывшего одноклубника Максима Шацких. И на один – от еще одной динамовской легенды Сергея Реброва.

ФК Динамо

Память тура

День матча против «Колоса» – особенный для «Динамо». 99 лет назад, 13 мая, был создан киевский клуб. А еще ровно 24 года назад умер легендарный динамовский тренер Валерий Лобановский. «Бело-синие» принимали «колосков» на арене, носящей имя Лобановского. И просто не имели морального права сыграть неудачно.

Перенос тура

Матч «Кудровка» – «Рух» должен был состояться 13 мая, в Ровно, в 13.00. Однако из-за воздушной тревоги время начала поединка было смещено сначала на 15.00, затем на 15.30. Но по причине кацапской воздушной атаки в тот день команды так и не вышли на поле. Игра состоялась лишь на следующий день. Команда из Черниговской области победила благодаря дублю Сторчоуса, однако все равно осталась в «зоне» переходных матчей.

Символическая сборная тура: Федотов – Кузык, Михавко, Грам – Джовани, Чачуа – Сек, Забергджа, Сифуэнтес, Cторчоус – Будковский.