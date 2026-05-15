Реал под свист своих трибун разобрался с аутсайдером

36-й тур Ла Лиги закрывали немотивированные мадридский «Реал» и «Овьедо». Столичная команда в любом случае вторая в чемпионате, а соперник не уйдет с последней строчки.

Из-за неудач «королевского клуба» и постоянных скандалов болельщики «Реал» освистали своих футболистов еще на подъезде к стадиону и похожим образом реагировали на игру любимцев, включая Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Команда Альваро Арбелоа обладала ощутимым перевесом и могла победить с неприличным счетом. Франко Мастантуоно с линии вратарской не смог поразить ближний угол – выручил голкипер. Трент Александр-Арнольд с левого края штрафной едва не попал под ближнюю штангу, но все же промах. В конце тайма от линии штрафной Гонсало Гарсия метко зарядил в дальний нижний угол – 1:0.

На 80-й минуте «Реал» забил снова: вышедший на замену Мбаппе помог отличиться Джуду Беллингему выстрелом со средней дистанции в левую часть рамки – 2:0.

Андрей Лунин не попал в заявку.

«Реал» с 80 очками идет вторым, соперник (29) – последний.

Ла Лига, 36-й тур. 14 мая

Реал – Овьедо – 2:0

Голы: Гонсало Гарсия, 44, Беллингем, 80.

