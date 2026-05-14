Слухи не были преувеличены. Лунин узнал плохие новости от Реала
Андрей не попал в заявку на матч против Овьедо
В четверг, 14 мая 2026 года, в 22:30 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо».
В заявку на этот поединок не попал украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин.
Слухи о вирусной инфекции у 27-летнего футболиста нашли свое подтверждение.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2026
🆚 @RealOviedo pic.twitter.com/IK8ySVTOR5
