Слухи не были преувеличены. Лунин узнал плохие новости от Реала

14 мая 2026, 16:42 | Обновлено 14 мая 2026, 16:58
Андрей не попал в заявку на матч против Овьедо

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 14 мая 2026 года, в 22:30 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо».

В заявку на этот поединок не попал украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин.

Слухи о вирусной инфекции у 27-летнего футболиста нашли свое подтверждение.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
