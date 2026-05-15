Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у Иги Свентек (Польша, WTA 3).

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Ига Свентек (Польша) [4] – 6:4, 2:6, 6:2

Свитолина и Свентек провели седьмое очное противостяние. Элина в третий раз переиграла Игу, в частности во второй раз в 2026 году – 12 марта Свитолина прошла Свентек в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс.

Помимо Свентек, Свитолина в Риме также выбила Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову и Елену Рыбакину.

В финале соревнований в столице Италии Элина встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США. Ранее Свитолина пять раз играла против Гауфф и одержала три победы. В 2026 году Элина дважды одолела Коко – в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.

Свитолина проведет третий финал на кортах Рима. Украинка выиграла здесь трофей в 2017 и 2018 годах.

