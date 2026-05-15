Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!
В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у Иги Свентек (Польша, WTA 3).
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Ига Свентек (Польша) [4] – 6:4, 2:6, 6:2
Свитолина и Свентек провели седьмое очное противостяние. Элина в третий раз переиграла Игу, в частности во второй раз в 2026 году – 12 марта Свитолина прошла Свентек в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс.
Помимо Свентек, Свитолина в Риме также выбила Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову и Елену Рыбакину.
В финале соревнований в столице Италии Элина встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США. Ранее Свитолина пять раз играла против Гауфф и одержала три победы. В 2026 году Элина дважды одолела Коко – в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.
Свитолина проведет третий финал на кортах Рима. Украинка выиграла здесь трофей в 2017 и 2018 годах.
Без першої подачі і з 6-ма подвійними хлопнути Ігу !!! Дивився по польському ТБ, коментатори гідно оцінили морально-вольові Еліни. (Сподіваюся, Даяна це дивилася).
Удачі в фіналі!🤞
Таке, напевно, ще не вдавалося нікому зробити...
Дивився сьогодні Коко і скажу ,що гра її не справила взагалі ніякого враження , хоча боєць відмінний.
Удачі тобі , наша негаснуча зірка ! От би так і на РГ.
З Перемогою Елінку!
І всіх вболівальників!, особливо хто тут - вболівав, нервував і не спав!)