Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
WTA
15 мая 2026, 01:35 | Обновлено 15 мая 2026, 02:17
2912
53

Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф

15 мая 2026, 01:35 | Обновлено 15 мая 2026, 02:17
2912
53 Comments
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия)!

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у Иги Свентек (Польша, WTA 3).

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Ига Свентек (Польша) [4] – 6:4, 2:6, 6:2

Свитолина и Свентек провели седьмое очное противостяние. Элина в третий раз переиграла Игу, в частности во второй раз в 2026 году – 12 марта Свитолина прошла Свентек в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс.

Помимо Свентек, Свитолина в Риме также выбила Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову и Елену Рыбакину.

В финале соревнований в столице Италии Элина встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США. Ранее Свитолина пять раз играла против Гауфф и одержала три победы. В 2026 году Элина дважды одолела Коко – в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.

Свитолина проведет третий финал на кортах Рима. Украинка выиграла здесь трофей в 2017 и 2018 годах.

Видеообзор матча

Статистика матча

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Finals! Эмоции Свитолиной после выхода в финал супертурнира в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Рим выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(105)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14 мая 2026, 08:15 10
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет

Изаки Силва может перейти в «Ювентус»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 15:10 12
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Теннис | 14.05.2026, 18:31
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Не тратьте мое время! Зверев наехал на известный телеканал. Что произошло?
Теннис | 14.05.2026, 19:18
Не тратьте мое время! Зверев наехал на известный телеканал. Что произошло?
Не тратьте мое время! Зверев наехал на известный телеканал. Что произошло?
Комментарии 53
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Потужно!!! 
Ответить
+14
Показать Скрыть 3 ответа
Другий фінал WTA1000 підряд з УКРАЇНСЬКИМИ амазонками!!
Ответить
+11
Сьогодні Еліна виглядала втомленою, але таки дотиснула. Добре, що буде достатньо часу відпочити перед фіналом. Коко зараз виглядає гірше за Ігу та сєльодку, тож всі шанси є. Удачі в суботу 
Ответить
+11
Яка ж вона крута! На якому рівні грає вже стільки часу. Я глянув: з нинішніх топ-100 вона на третьому місці після Сорани Кирсті та Медісон Кіз за кількістю тижнів, пробутих в першій сотні.  Хай цей сезон буде лиш кращим.
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
Вітаю всіх, хто дивився у цю пізню пору. Спокійної ночі, приємних сновидінь!
Ответить
+10
насправді дуже складний матч і тим цінніша перемога! нашим би всім тенісисткам такий характер, як в Елі! дуже бляха крута! 
Ответить
+10
Кому бракує адреналіну, ласкаво просимо на матчі до Еліни. Але, дякуємо за цю гру. З перемогою! Є надія на другий 1000-ник.
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
як же вона вигризала кожен мʼяч коли ця грьобана перша подача ніяк не йшла. ТУПО КОРОЛЕВА.
Ответить
+9
Слава Україні - Еліні слава!
Без першої подачі і з 6-ма подвійними хлопнути Ігу !!! Дивився по польському ТБ, коментатори гідно оцінили морально-вольові Еліни. (Сподіваюся, Даяна це дивилася).
Ответить
+8
Естафету від Марти підхопила Еліна!Даеш титул!
Ответить
+8
Показать Скрыть 4 ответа
Це просто казка, Еліночко !
Ответить
+8
Просто неймовірний теніс показує наша Еліна! Слава Україні! І Світоліній Еліні! Браво, матуся!
Ответить
+7
Неймовірна Еліна!Є фінал!Браво!
Ответить
+7
Молодчинка! Порадувала!👍🇺🇦
Удачі в фіналі!🤞
Ответить
+6
"Хлопнути" 2,3,4 ракетки протягом одного турніру - дорогого вартує. Бажаю Еліні успіху!
Таке, напевно, ще не вдавалося нікому зробити...
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Я не знаю як вона це робить , але 31- річна Еліна грає навіть чудовіше чим в свої  кращі часи. Фізична форма відмінна ,і з психікою все оK. Вибила 2 і 3 ракетки і залишилася четверта. 
Дивився сьогодні Коко і скажу ,що гра її не справила взагалі ніякого враження , хоча боєць відмінний.
Удачі тобі , наша негаснуча зірка ! От би так і на РГ. 
Ответить
+6
Яка ж ти молодець, Еліна!!! Як ти вкотре порадувала нас! Твоя майстерність визвала наше захоплення!  Перемогти Свьонтек на її улюбленому грунті - це майже подвиг!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
2у і 3ю ракетки хуянуть - це просто ухуєть! Рашисти хай гівно жруть, нили учора що риба не у формі була... Крута, Еліна, крута! 
Ответить
+5
Дякуємо за неймовірний теніс!
З Перемогою Елінку!
І всіх вболівальників!, особливо хто тут - вболівав, нервував і не спав!)
Ответить
+5
Ой що це коється, ой шо це коється 🤩🥳
Ответить
+5
Популярные новости
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 5
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
13.05.2026, 09:42 20
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 15:19
Теннис
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 11
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем