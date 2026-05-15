  Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме

Элина поборется с Коко Гауфф и постарается завоевать третий трофей в столице Италии

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определена финальная пара.

Трофей тысячника в итальянской столице разыграют украинка Элина Свитолина (WTA 10) и американка Коко Гауфф (WTA 4).

Свитолина в полуфинале выбила третью ракетку мира Игу Свентек (Польша), а Гауфф справилась с Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26).

Ранее Свитолина пять раз играла против Гауфф и выиграла три очных противостояния, в частности два в 2026 году – в четвертьфинале Australian Open и полуфинале WTA 1000 в Дубае.

Финал между Элиной и Коко начнется 16 мая не ранее 18:00 по Киеву.

Победительница соревнований, помимо трофея, также получит чек на €1 055 285. Финалистка заберет €549 335.

WTA 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя [26] – Коко Гауфф [3] – 4:6, 3:6
Ига Свентек [4] – Элина Свитолина [7] – 4:6, 6:2, 2:6

Видеообзор матча Сорана Кырстя – Коко Гауфф

Видеообзор матча Ига Свентек – Элина Свитолина

Инфографика

Даниил Агарков
Комментарии 1
Відновлення та наснаги Еліні!
Такий напружений півфінал, що й заснути ці емоції не дають)
