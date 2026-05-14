Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драма в Бельгии. Андерлехт с Сиканом в овертайме проиграл финал Кубка
Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
14.05.2026 16:00 – FT 3 : 1
Андерлехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
14 мая 2026, 19:59 | Обновлено 14 мая 2026, 20:13
217
0

Драма в Бельгии. Андерлехт с Сиканом в овертайме проиграл финал Кубка

Клуб Сент-Жилуаз стал победителем турнира

14 мая 2026, 19:59 | Обновлено 14 мая 2026, 20:13
217
0
Драма в Бельгии. Андерлехт с Сиканом в овертайме проиграл финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Сен-Жилуаз стал обладателем Кубка Бельгии 2025/26, обыграв в финале Андерлехт со счетом 3:1 после дополнительного времени.

Финальный матч состоялся 14 мая на Стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе. Основное время завершилось вничью 1:1, и победителя определил овертайм.

В середине второго тайма Сент-Жилуаз открыл счет. На 74-й минуте отличился Кевин Макаллистер после передачи Анана Халайли. Андерлехт отыгрался на 81-й минуте благодаря голу Михаила Цветковича (1:1).

В дополнительное время команда из Брюсселя снова вышла вперед. На 95-й минуте Мохамед Фусейни забил после ассиста Кевина Родригеса, а на 100-й минуте Родригес сам поставил точку в матче.

Украинский форвард Данило Сикан появился на поле у Андерлехта на 89-й минуте, заменив Торгана Азара.

Кубок Бельгии 2025/26

Финал. 14 мая 2026. Брюссель

Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.)

Голы: Макаллистер, 74, Фусейни, 95, Родригес, 100 – Цветкович, 81

Фотогалерея

По теме:
Руслан Малиновский – в Трабзонспоре. Мнения экспертов
Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Кубок Бельгии по футболу Юнион Сент-Жилуаз Андерлехт Даниил Сикан Анан Халайли Торган Азар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Франции – о документалке Netflix: «Изнасилование моей души»
Футбол | 14 мая 2026, 19:20 0
Экс-тренер Франции – о документалке Netflix: «Изнасилование моей души»
Экс-тренер Франции – о документалке Netflix: «Изнасилование моей души»

Раймон Доменек болезненно воспринял фильм о себе и сборной Франции 2010 года

Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14 мая 2026, 09:15 0
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб

Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»

Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
Футбол | 14.05.2026, 16:57
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем