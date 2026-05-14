Драма в Бельгии. Андерлехт с Сиканом в овертайме проиграл финал Кубка

Клуб Сен-Жилуаз стал обладателем Кубка Бельгии 2025/26, обыграв в финале Андерлехт со счетом 3:1 после дополнительного времени.

Финальный матч состоялся 14 мая на Стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе. Основное время завершилось вничью 1:1, и победителя определил овертайм.

В середине второго тайма Сент-Жилуаз открыл счет. На 74-й минуте отличился Кевин Макаллистер после передачи Анана Халайли. Андерлехт отыгрался на 81-й минуте благодаря голу Михаила Цветковича (1:1).

В дополнительное время команда из Брюсселя снова вышла вперед. На 95-й минуте Мохамед Фусейни забил после ассиста Кевина Родригеса, а на 100-й минуте Родригес сам поставил точку в матче.

Украинский форвард Данило Сикан появился на поле у Андерлехта на 89-й минуте, заменив Торгана Азара.

Кубок Бельгии 2025/26

Финал. 14 мая 2026. Брюссель

Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.)

Голы: Макаллистер, 74, Фусейни, 95, Родригес, 100 – Цветкович, 81

