Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.). Сикан проиграл финал. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Бельгии
Клуб Сент-Жилуаз стал обладателем Кубка Бельгии 2025/26.
В финале 14 мая в Брюсселе Андерлехт потерпел поражение со счетом 1:3 после овертаймов.
Команды обменялись забитыми голами в последней трети второго тайма.
Украинский форвард Данило Сикан появился на поле у Андерлехта на 89-й минуте, заменив Торгана Азара.
Два гола победители забили в овертайме, на 95-й и 100-й минутах.
Сент-Жилуаз в 4-й раз стал победителем Кубка Бельгии (1912/13, 1913/14, 2023/24, 2025/26).
Кубок Бельгии 2025/26
Финал. 14 мая 2026. Брюссель
Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.)
Голы: Макаллистер, 74, Фусейни, 95, Родригес, 100 – Цветкович, 81
Видео голов и обзор: смотреть на YouTube (при необходимости использовать VPN)
