Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.). Сикан проиграл финал. Видео голов

Клуб Сент-Жилуаз стал обладателем Кубка Бельгии 2025/26.

В финале 14 мая в Брюсселе Андерлехт потерпел поражение со счетом 1:3 после овертаймов.

Команды обменялись забитыми голами в последней трети второго тайма.

Украинский форвард Данило Сикан появился на поле у Андерлехта на 89-й минуте, заменив Торгана Азара.

Два гола победители забили в овертайме, на 95-й и 100-й минутах.

Сент-Жилуаз в 4-й раз стал победителем Кубка Бельгии (1912/13, 1913/14, 2023/24, 2025/26).

Кубок Бельгии 2025/26

Финал. 14 мая 2026. Брюссель

Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.)

Голы: Макаллистер, 74, Фусейни, 95, Родригес, 100 – Цветкович, 81

