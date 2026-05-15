  4. Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.). Сикан проиграл финал. Видео голов
Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
14.05.2026 16:00 – FT 3 : 1
Андерлехт
Бельгия
15 мая 2026, 11:53 | Обновлено 15 мая 2026, 12:01
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Клуб Сент-Жилуаз стал обладателем Кубка Бельгии 2025/26.

В финале 14 мая в Брюсселе Андерлехт потерпел поражение со счетом 1:3 после овертаймов.

Команды обменялись забитыми голами в последней трети второго тайма.

Украинский форвард Данило Сикан появился на поле у Андерлехта на 89-й минуте, заменив Торгана Азара.

Два гола победители забили в овертайме, на 95-й и 100-й минутах.

Сент-Жилуаз в 4-й раз стал победителем Кубка Бельгии (1912/13, 1913/14, 2023/24, 2025/26).

Кубок Бельгии 2025/26

Финал. 14 мая 2026. Брюссель

Сент-Жилуаз – Андерлехт – 3:1 (д.в.)

Голы: Макаллистер, 74, Фусейни, 95, Родригес, 100 – Цветкович, 81

Видео голов и обзор: смотреть на YouTube (при необходимости использовать VPN)

События матча

100’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Родригес (Юнион Сент-Жилуаз).
95’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Фусейни (Юнион Сент-Жилуаз).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Михайло Цветкович (Андерлехт).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз).
Николай Степанов Sport.ua
