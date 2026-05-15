Роман Яремчук узнал шокирующую новость. Возможно отстранение

Французский «Лион», за который выступает украинец Роман Яремчук, может оказаться под угрозой отстранения от еврокубков в следующем сезоне.

УЕФА рассматривает возможность санкций в отношении клуба из-за невыполнения условий соглашения о финансовом фейр-плей, подписанного прошлым летом. Это может поставить под вопрос участие «Лиона» в европейских турнирах независимо от спортивных результатов.

В случае дисквалификации место французского клуба в еврокубках может перейти к другой команде Лиги 1. Среди главных претендентов называются «Марсель» и «Ренн».

Пока не решено и будущее самого Яремчука, ведь его аренда заканчивается летом 2026 года. Права на украинца принадлежат «Олимпиакосу».