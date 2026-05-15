Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман Яремчук узнал шокирующую новость. Возможно отстранение
Франция
15 мая 2026, 08:00 |
1067
0

Роман Яремчук узнал шокирующую новость. Возможно отстранение

«Лион» могут исключить из еврокубков

15 мая 2026, 08:00 |
1067
0
Роман Яремчук узнал шокирующую новость. Возможно отстранение
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион», за который выступает украинец Роман Яремчук, может оказаться под угрозой отстранения от еврокубков в следующем сезоне.

УЕФА рассматривает возможность санкций в отношении клуба из-за невыполнения условий соглашения о финансовом фейр-плей, подписанного прошлым летом. Это может поставить под вопрос участие «Лиона» в европейских турнирах независимо от спортивных результатов.

В случае дисквалификации место французского клуба в еврокубках может перейти к другой команде Лиги 1. Среди главных претендентов называются «Марсель» и «Ренн».

Пока не решено и будущее самого Яремчука, ведь его аренда заканчивается летом 2026 года. Права на украинца принадлежат «Олимпиакосу».

По теме:
ФОТО. Жена Яремчука устроила роскошный фотосет в Париже
ФОТО. Бывшая журналистка Шахтера теперь работает в Монако
«Настоящая звезда». Президент ПСЖ выступил с заявлением после чемпионства
Роман Яремчук Лион чемпионат Франции по футболу дисквалификация фейр-плей
Дмитрий Олийченко Источник: The Telegraph
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14 мая 2026, 07:37 6
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью

Футболист может вернуться в АПЛ

Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Футбол | 15 мая 2026, 07:20 0
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону

Футболист может перейти в «Фенербахче»

Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 14.05.2026, 22:22
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Футбол | 14.05.2026, 10:37
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
ФОТО. Так выглядит 16-летний герой матча Кубка наций Африки
Футбол | 14.05.2026, 23:49
ФОТО. Так выглядит 16-летний герой матча Кубка наций Африки
ФОТО. Так выглядит 16-летний герой матча Кубка наций Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 10
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 12
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 1
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем