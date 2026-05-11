Форвард сборной Украины может провести следующий сезон в чемпионате Франции

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может остаться в чемпионате Франции, где выступает на правах аренды из греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщил Footmercato.

«Лион» рассматривает полноценный трансфер опытного футболиста, однако окончательное решение будет зависить от итогового места в турнирной таблице чемпионата Франции.

За тур до завершения Лиги 1 подопечные Паулу Фонсеки занимают четвертое место, опережая ближайшего преследователя всего на один пункт, и продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

«Забив пять голов в 13 матчах за «Лион», украинец является одним из самых результативных игроков в составе и может остаться во Франции на полноценной основе после окончания аренды.

После необходимого периода адаптации к темпу Лиги 1, Яремчук наконец-то набрал форму. Более подвижный и результативный перед воротами, он наконец-то оправдывает прозвище «убийца в штрафной площади», данное ему тренерским штабом «Лиона».

Теперь мяч на стороне французского клуба. С опцией выкупа всего в пять миллионов евро, трансфер Яремчука выглядит привлекательной экономической возможностью на рынке, где нападающие часто переоценены.

Окончательное решение будет зависеть от квалификации в Лигу чемпионов, но 30-летний нападающий уже проделал большую работу, убедив болельщиков и руководство клуба», – сообщил источник.