Хулиган Яремчук. Лион проиграл в матче с удалением, украинец промолчал

10 мая «Лион» потерпел первое поражение во французской Лиге 1 за последние два месяца.

«Ткачи» на выезде уступили «Тулузе», которая с 79-й минуты играла в меньшинстве – 2:1.

Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе, однако отличиться ему не удалось.

За 83 минуты на футбольном поле Роман запомнился лишь желтой карточкой за неспортивное поведение.

После этого «Лион» выпал из тройки лидеров, поскольку «Лилль» переиграл «Монако» (1:0): в таблице «Лион» – четвертый (60 очков), «Лилль» – третий (61 балл).

Лига 1. 33-й тур, 10 мая

«Тулуза» – «Лион» – 2:1

Голы: Метали, 10, Каманзи, 78 – Толиссо, 71

Удаление: Деннум, 79

«Ренн» – «Париж» – 2:1

Голы: Леполь, 74, Эмболо, 75 – Гюббельс, 53

«Осер» – «Ницца» – 2:1

Голы: Мара, 27, Синайоко, 70 – Диоп, 9

«Анже» – «Страсбург» – 1:1

Голы: Койялипу, 70 – Энкисо, 45+3 (пен.)

«Монако» – «Лилль» – 0:1

Гол: Закария, 72 (автогол)