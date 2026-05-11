Тулуза – Лион – 2:1. Осечка ткачей с Яремчуком. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Лиги 1
В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Тулуза» и «Лион».
Встречу принимал «Муниципальный стадион» в Тулузе.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Метали и Каманзи.
Украинский нападающей гостей Роман Яремчук провел на поле 83 минуты, получил желтую карточку, результативными действиями не отличился.
«Лион» с 59 очками идет четвертым. «Тулуза» с 44 пунктами – 10-я.
Лига 1. 33-й тур
Тулуза – Лион – 2:1
Голы: Метали, 10, Каманзи, 78 – Толиссо, 71
Удаление: Деннум, 79
Видео голов и обзор матча:
