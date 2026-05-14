Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Украинка переиграла Солану Сиерру в четвертьфинале турнира в Италии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) выиграла матч 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 в Парме, Италия.
В третьем раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Аргентины Соланой Сиеррой (WTA 72).
WTA 125 Парма. Грунт, 1/4 финала
Солана Сиерра (Аргентина) [5] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 5:7
Во второй партии Даяна побеждала 5:0, однако Солана сумела отыграть пять геймов. Несмотря на сложности, Даяна сделала решающий брейк в 12-м гейме и завершила поединок в свою пользу с 11-го матчбола.
Ястремская взяла реванш у Сиерры за поражение в первом круге соревнований WTA 1000 в Мадриде тремя неделями ранее.
Помимо Соланы, Даяна в Парме также переиграла Викторию Босио и Ханне Вандевинкель. Ястремская впервые с июля прошлого года выиграла три матча подряд – тогда украинка добралась до полуфинала турнира WTA 250 в Гамбурге.
Следующей соперницей Ястремской будет победительница поединка Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 229) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 51).
Даяна проведет четвертый полуфинал на соревнованиях категории WTA 125 и поборется за второй финал. В августе 2023 году Ястремская стала чемпионкой турнира WTA 125 в польском городе Козерки.
Статистика матча
(та ладно, я жартую ))
У Даяни, скоріш за все Бузас Манейро. Іспанка веде проти Бандеккі 1:0 (6:1) і 2:1 в другому сеті. А вона не з тих, хто провалюється.
Успіхів у півфіналі!