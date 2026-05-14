  4. Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
14 мая 2026, 18:31 | Обновлено 14 мая 2026, 18:35
Украинка переиграла Солану Сиерру в четвертьфинале турнира в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) выиграла матч 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 в Парме, Италия.

В третьем раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Аргентины Соланой Сиеррой (WTA 72).

WTA 125 Парма. Грунт, 1/4 финала

Солана Сиерра (Аргентина) [5] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 5:7

Во второй партии Даяна побеждала 5:0, однако Солана сумела отыграть пять геймов. Несмотря на сложности, Даяна сделала решающий брейк в 12-м гейме и завершила поединок в свою пользу с 11-го матчбола.

Ястремская взяла реванш у Сиерры за поражение в первом круге соревнований WTA 1000 в Мадриде тремя неделями ранее.

Помимо Соланы, Даяна в Парме также переиграла Викторию Босио и Ханне Вандевинкель. Ястремская впервые с июля прошлого года выиграла три матча подряд – тогда украинка добралась до полуфинала турнира WTA 250 в Гамбурге.

Следующей соперницей Ястремской будет победительница поединка Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 229) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 51).

Даяна проведет четвертый полуфинал на соревнованиях категории WTA 125 и поборется за второй финал. В августе 2023 году Ястремская стала чемпионкой турнира WTA 125 в польском городе Козерки.

Статистика матча

Нарешті
Чудова впевнена перемога, і солідна гра від неймовірної Даяни. В своєму стилі зіграла дуже якісно і переконливо, просто розмазала суперницю.
(та ладно, я жартую ))
Думаю ,що за перемогу над чистої грунтовичкою,Даю треба поздоровити!Чудово розумію тих,хто дивився.У мені "на жаль"такої можливості не було.Успіху Даянці у наступної грі!
Є випадок, коли не соромно за поразку, а тут навпаки - соромно за таку перемогу, від жодної української тенісистки я такого капздеца не пам''ятаю
У Даяни не має тенісного мислення. Вся гра побудована на силових ударах. Ні тобі вкорочених ударів, ні виходів до сітки, нічого. Та і за м'ячами бігати по корту Даяна не любить. У випадках коли суперниця починала розігрувати по кутах Даяна тупо зупинялась . Тому і такий рівень гри. Тільки зустрічається з суперницею трішки вищою у рейтингу і все - програш. Та навіть і сьогодні з рахунку 5:0 на свою користь догратись до 7: 5 це потрібно вміти. Потрібен хороший тренер який би вибив з голови Даяни всю дурість і налагодив гру.
вимучила одним словом ....
Виграла і виграла, дідько з нею. Давайте про інших. Про Настю тут вже повідомив колега Пеклов. Визначилася суперниця Юлі на завтра (є шанс, що сьогодні між дощами одну восьму таки домучать). Це не Наварро, як очікувалось, а Волинець. З одного боку такого імені, як у Наварро в неї нема, з іншого її треба показово покарати за обійми з свининою.
У Даяни, скоріш за все Бузас Манейро. Іспанка веде проти Бандеккі 1:0 (6:1) і 2:1 в другому сеті. А вона не з тих, хто провалюється.
Даяна хоч перемогла,а Соболева сьогодні,вигравала у 3 сеті 4-0 й програла на тає!
Все що можна сказати в цілому про гру Даяни вміщують два слова " дивовижне поруч" ))
І сьогодні Даянка Молодець!)
Успіхів у півфіналі!
Просто не гра ,а ганьба !
Это не рекорд по матчболам?( Как можно так стрессово играть?(
А мені соромно за просто ганебну й безвідповідальну гру Ястремської!
Я підозрюю що вона спеціальна піддається щоб була інтрига, і у вирішальний момент показати всю свою міць.
