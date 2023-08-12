Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) добыла победу на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В финале украинка переиграла Грет Миннен из Бельгии (№113 WTA).

Козерки. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 2:6, 6:1, 6:3

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Ястремская впервые вышла в финал челленджера, но ранее играла в пяти финалах турниров WTA, добыв в них три победы. С новой недели она поднимется на 112-ю позицию в мировом рейтинге.

Миннен во второй раз сыграла в финале соревнований WTA 125 и снова уступила.

Отметим, что предыдущий раз Ястремская играла в финале на соревнованиях WTA 250 в Лионе в прошлом году.