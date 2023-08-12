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WTA
12 августа 2023, 18:01 | Обновлено 12 августа 2023, 18:42
3369
11

Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул

Даяна в трех партиях переиграла Грет Миннен из Бельгии

12 августа 2023, 18:01 | Обновлено 12 августа 2023, 18:42
3369
11
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) добыла победу на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В финале украинка переиграла Грет Миннен из Бельгии (№113 WTA).

Козерки. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 2:6, 6:1, 6:3

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Ястремская впервые вышла в финал челленджера, но ранее играла в пяти финалах турниров WTA, добыв в них три победы. С новой недели она поднимется на 112-ю позицию в мировом рейтинге.

Миннен во второй раз сыграла в финале соревнований WTA 125 и снова уступила.

Отметим, что предыдущий раз Ястремская играла в финале на соревнованиях WTA 250 в Лионе в прошлом году.

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Даяна Ястремская Грет Миннен WTA Козерки WTA Лион
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Александр Ад
Розумничка!Я в тебе вірив!Ти можешь коли тебе не хейтять,а підтримують!Наша героїня цього тенісного тижня для України!
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+5
Vova Chol
Дай Бог щоб ця перемога стала переломною і вона додала б Даяні  стабільності і результатів. 
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+4
Олександр Радченко
Так хочется чтобы Ястремская играла в WTA и наказывала соболенко. 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Хтось там вчора дуже писав, що проти Міннен шансів мало. Міннесота ж не Шьонтек.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Lex Aries
Даяна повертається.
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+3
Maks
Вау Круто! Красава! 
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+3
Александр Науменко
Довгих чотири роки знадобилось щоб знов відчути смак перемоги. Але радіти чомусь поки зарано.
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+1
kollekciy
Ви сітку цього турніру дивилися, вона ледь на 60 тис. згодиться, бо вже всіх нормальних учасниць спонсори зігнали в Америку, в квалах та основах грають. А, тут як раз можна великі очки на шару набрати. Так, япошка на минулому, взагалі 250 взяла на шару.
Не дуже надійтеся на Даяну раніше часу, бо цей турнір зовсім не показник. Нехай хоч квал. US open пройде, а потім будете писати про щось реальне.   
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-2
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