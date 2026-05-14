Битва за лучшую сетку. Кудровка с дублем Сторчоуса одолела Рух

Программу 28-го тура УПЛ завершал поединок между «Кудровкой» и «Рухом». Обе команды обезопасили себя от прямого вылета, и между собой выясняли места в плей-офф за право участвовать в УПЛ. К тому же этот матч должен был состояться еще вчера, но из-за длительной воздушной тревоги, встречу перенесли на день позже.

В стартовых составах команд оба тренера сделали по одной замене: у «Кудровки» вместо Морозко вышел Глущенко, а в составе львовян Бойко поменял травмированного Товарницкого.

Старт поединка резво начал Рух» с удара головой от Копыны выше ворот. Однако прошло несколько минут, и уже «Кудровка» в первом же моменте открыла счет. Клименко и Бойко подарили мяч сопернику, и Сторчоус, воспользовавшись подарком, отправил мяч в сетку (этот гол стал для львовян 200-м пропущенным в рамках чемпионата).

Вскоре коллектив с Черниговщины провел еще одну атаку, но Клименко помешал отличиться Овусу, но Сторчоусу на добивании никто не помешал сделать дубль. В течение тайма подопечные Протченко могли делать счет гораздо больше, однако Овусу, Коллахуазо и Фарине не удалось реализовать свои моменты. Гости ответили моментом Притулы, который не попал в рамку ворот.

Во втором тайме «Кудровка» в большинстве своем играла по счету, но также могла забивать, в частности свой момент имел Козак. «Рух» на исходе поединка активизировался, и Роман роскошным ударом в дальнюю девятку возродил интригу, но этого львовскому клубу оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения.

«Кудровка» таким образом набрала 25 очков и приблизилась к «Оболони» в турнирной таблице. Команда прервала серию из девяти матчей без побед, а «Рух» не может выиграть уже 12-й поединок.

В следующем туре «Кудровка» 18 мая примет ЛНЗ, в то время как «Рух» днем ​​ранее сыграет против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кудровка» – «Рух» – 2:1

Голы: Сторчоус, 9, 13 – Роман, 86

Предупреждения: Слесарь, 21, Пидгурский, 43, Таллес, 45, Игор, 61, Копина, 82

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Коллахуазо (Гусев, 46), Векляк, Мачелюк – Думанюк, Кая (Нагнойный, 75) – Глущенко (Беляев, 64), Сторчоус (Свитюха, 64), Козак – Овусу (Легостаев, 83).

«Рух»: Клименко – Роман, Пидгурский, Слесарь (Рейляну, 84), Копина – Таллес, М. Бойко (Китела, 46), Притула – Алмазбеков (Рунич, 46), Игор (Денисов, 62), Диалло (Себро, 70).

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запоріжжя).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удари (у створ) – 14 (3) : 5 (1)

Кутові – 2 : 5

Офсайди – 3 : 1

Температура: 18°C