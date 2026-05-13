В 28-м туре Украинской Премьер-лиги «Кудровка» будет принимать «Рух». Матч состоится 13 мая в 13:00.

Кудровка

Для дебютанта элитного дивизиона концовка сезона постепенно превращается в принятие реальности. Да, теоретические шансы выбраться из зоны переходных матчей еще остаются, но календарь практически не оставляет пространства для оптимизма. Даже в случае победы над «Рухом» впереди у команды из Черниговской области тяжелейшие встречи против ЛНЗ и «Динамо», где зацепиться за очки будет невероятно сложно.

Весенняя часть чемпионата для «Кудровки» получилась тяжелой. Команда сумела выиграть всего один матч – против главного аутсайдера сезона «Полтавы». Остальные встречи либо завершались поражениями, либо ничьими. Но при этом у коллектива тогда еще Баранова была и есть одна важная особенность: эта команда практически никогда не выглядела безнадежно. Даже против явных фаворитов «Кудровка» билась до последних минут, часто уступала минимально – 0:1 или 1:2, цеплялась за каждый эпизод и старалась навязывать борьбу.

Для новичка УПЛ это уже достойное впечатление. Команда пока уступает в классе, допускает много ошибок, испытывает серьезные проблемы впереди, однако характер у «Кудровки» точно есть. И именно этот фактор может сыграть ключевую роль уже в переходных матчах, где у клуба вполне реальные шансы сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Рух

Если у «Кудровки» хотя бы периодически просматривались эмоции и желание цепляться за результат, то весенний «Рух» производит куда более тревожное впечатление. У львовской команды на одно очко меньше, однако глобально ситуация почти идентичная – выбраться из зоны переходных матчей практически невозможно.

При этом календарь у «Руха» выглядит даже чуть легче: после игры с «Кудровкой» будут матчи против «Александрии» и «Полесья». Но проблема в другом – нынешняя форма команды совершенно не внушает веры в какой-либо героический камбэк.

Весной львовяне не выиграли ни одного матча и забили всего три мяча. Это катастрофические цифры для команды, которая еще осенью выглядела очень неплохо. Тогда «Рух» регулярно навязывал борьбу фаворитам, играл смело и агрессивно, была даже серия из четырех побед, включая победу над «Полесьем».

Но после зимнего перерыва все изменилось. В игре пропали эмоции, пропала уверенность, а временами складывается ощущение, что команда просто плывет по течению и уже не понимает, как выбраться из кризиса.

Тем не менее матч против «Кудровки» для львовян остается делом чести. Даже если турнирных перспектив почти не осталось, хочется хотя бы завершить этот тяжелый отрезок победой и подойти к плей-офф с хоть каким-то позитивом.

История личных встреч

История противостояния у команд пока минимальная. «Кудровка» совсем недавно получила профессиональный статус, а нынешний сезон стал для клуба первым в элитном дивизионе украинского футбола.

Между собой команды встречались лишь однажды. В ноябре 2025 года «Рух» уверенно обыграл «Кудровку» со счетом 4:2.

Прогноз на матч

В этом противостоянии хочется поставить в пользу «Кудровки». Да, хозяева весной тоже набирают очки крайне тяжело, допускают много ошибок и испытывают серьезные проблемы в атаке. Но даже против сильных соперников «Кудровка» почти всегда выглядела живой и боевой командой.

Главное преимущество хозяев – характер. Этот коллектив действительно сражается до финального свистка и старается выжимать максимум даже из неудачно складывающихся матчей.

Что касается «Руха», то временами львовяне показывали неплохой футбол, но сейчас создается ощущение, что команда окончательно потеряла уверенность. Весенние результаты и качество игры говорят о том, что этому коллективу уже очень сложно что-либо изменить.

Ориентировочный состав:

«Кудровка»: Яшков, Фарина, Коллахуазо, Сердюк, Мачелюк, Легостаев, Макоссо, Морозко, Сторчоус, Козак, Овусу.

«Рух»: Клименко, Копина, Бойко, Китела, Роман, Пидгурский, Диалло, Таллес, Притула, Рунич, Невес.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.12 для «Кудровки» и 3.60 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.