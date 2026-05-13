Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кудровка
13.05.2026 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Украины
13 мая 2026, 00:12 | Обновлено 13 мая 2026, 00:13
56
0

Кудровка – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча соседей по таблице

13 мая 2026, 00:12 | Обновлено 13 мая 2026, 00:13
56
0
Кудровка – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кудровка

В 28-м туре Украинской Премьер-лиги «Кудровка» будет принимать «Рух». Матч состоится 13 мая в 13:00.

Кудровка

Для дебютанта элитного дивизиона концовка сезона постепенно превращается в принятие реальности. Да, теоретические шансы выбраться из зоны переходных матчей еще остаются, но календарь практически не оставляет пространства для оптимизма. Даже в случае победы над «Рухом» впереди у команды из Черниговской области тяжелейшие встречи против ЛНЗ и «Динамо», где зацепиться за очки будет невероятно сложно.

Весенняя часть чемпионата для «Кудровки» получилась тяжелой. Команда сумела выиграть всего один матч – против главного аутсайдера сезона «Полтавы». Остальные встречи либо завершались поражениями, либо ничьими. Но при этом у коллектива тогда еще Баранова была и есть одна важная особенность: эта команда практически никогда не выглядела безнадежно. Даже против явных фаворитов «Кудровка» билась до последних минут, часто уступала минимально – 0:1 или 1:2, цеплялась за каждый эпизод и старалась навязывать борьбу.

Для новичка УПЛ это уже достойное впечатление. Команда пока уступает в классе, допускает много ошибок, испытывает серьезные проблемы впереди, однако характер у «Кудровки» точно есть. И именно этот фактор может сыграть ключевую роль уже в переходных матчах, где у клуба вполне реальные шансы сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Рух

Если у «Кудровки» хотя бы периодически просматривались эмоции и желание цепляться за результат, то весенний «Рух» производит куда более тревожное впечатление. У львовской команды на одно очко меньше, однако глобально ситуация почти идентичная – выбраться из зоны переходных матчей практически невозможно.

При этом календарь у «Руха» выглядит даже чуть легче: после игры с «Кудровкой» будут матчи против «Александрии» и «Полесья». Но проблема в другом – нынешняя форма команды совершенно не внушает веры в какой-либо героический камбэк.

Весной львовяне не выиграли ни одного матча и забили всего три мяча. Это катастрофические цифры для команды, которая еще осенью выглядела очень неплохо. Тогда «Рух» регулярно навязывал борьбу фаворитам, играл смело и агрессивно, была даже серия из четырех побед, включая победу над «Полесьем».

Но после зимнего перерыва все изменилось. В игре пропали эмоции, пропала уверенность, а временами складывается ощущение, что команда просто плывет по течению и уже не понимает, как выбраться из кризиса.

Тем не менее матч против «Кудровки» для львовян остается делом чести. Даже если турнирных перспектив почти не осталось, хочется хотя бы завершить этот тяжелый отрезок победой и подойти к плей-офф с хоть каким-то позитивом.

История личных встреч

История противостояния у команд пока минимальная. «Кудровка» совсем недавно получила профессиональный статус, а нынешний сезон стал для клуба первым в элитном дивизионе украинского футбола.

Между собой команды встречались лишь однажды. В ноябре 2025 года «Рух» уверенно обыграл «Кудровку» со счетом 4:2.

Прогноз на матч

В этом противостоянии хочется поставить в пользу «Кудровки». Да, хозяева весной тоже набирают очки крайне тяжело, допускают много ошибок и испытывают серьезные проблемы в атаке. Но даже против сильных соперников «Кудровка» почти всегда выглядела живой и боевой командой.

Главное преимущество хозяев – характер. Этот коллектив действительно сражается до финального свистка и старается выжимать максимум даже из неудачно складывающихся матчей.

Что касается «Руха», то временами львовяне показывали неплохой футбол, но сейчас создается ощущение, что команда окончательно потеряла уверенность. Весенние результаты и качество игры говорят о том, что этому коллективу уже очень сложно что-либо изменить.

Ориентировочный состав:

«Кудровка»: Яшков, Фарина, Коллахуазо, Сердюк, Мачелюк, Легостаев, Макоссо, Морозко, Сторчоус, Козак, Овусу.

«Рух»: Клименко, Копина, Бойко, Китела, Роман, Пидгурский, Диалло, Таллес, Притула, Рунич, Невес.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.12 для «Кудровки» и 3.60 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
13 мая 2026 -
13:00
Рух Львов
Победа Кудровки 2.12 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Был напряженный матч, нервы порой сдавали»
Тимур СТЕЦЬКОВ: «Моя ошибка, прострел шел, я не закрыл ближнюю стойку»
Кудровка Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 12
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн
Футбол | 13 мая 2026, 00:01 0
ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн
ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн

Амрит Бансал-Макналти пережил ужас в Кроули Таун

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 12.05.2026, 20:14
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12.05.2026, 08:47
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
12.05.2026, 19:48 7
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем