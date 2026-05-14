Кудровка – Рух – 2:1. Победный дубль Сторчоуса. Видео голов и обзор

В четверг, 14 мая, состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Рухом».

Матч прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Смотрите видео с голами этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

Счет в матче на 9-й минуте открыл Сторчоус, который воспользовался грубой ошибкой соперника и пробил мимо вратаря. А еще через 4 минуты Андрей добил мяч в ворота после сейва голкипера.

За «Рух» голом престижа на 86-й минуте отметился Роман, который с угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 28-й тур, 14 мая

Кудровка – Рух – 2:1

Голи: Сторчоус, 9, 13 – Роман, 86

Видеобзор матча

ГОЛ, 1:0! Андрей Сторчоус, 10 мин.

ГОЛ, 2:0! Андрей Сторчоус, 13 мин.

ГОЛ, 3:0! Виталий Роман, 86 мин.