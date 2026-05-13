В среду, 13 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 13:00.

Дебютный матч под руководством Протченко не принес того результата, на который рассчитывала «Кудровка», которая хоть и имеет математические шансы избежать переходных матчей, но последующие поединки против лидеров не вселяют надежд на положительный успех команды с Черниговщины в борьбе за выживание.

«Рух» также будет играть в стыках за право участвовать в УПЛ, однако в прошлом туре подопечные Федыка впервые в календарном году покинули ворота «сухими». Безусловно, ситуация для обоих коллективов могла бы быть значительно хуже, однако благодаря неудачным результатам конкурентов, «Кудровка» и «Рух» разыграют 13 и 14 места, а там уже будут ждать своих оппонентов в стыках.

Напомним, что в первом круге «Рух» в результативном поединке обыграл «Кудровку» со счетом 4:2.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.14 для «Кудровки» и 3.54 для «Руха».