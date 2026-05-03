ЛНЗ потерял очки, победа Арсенала, поражение хоккеистов, трофей для Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 мая.

1. Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ

3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером

2A. Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ

Команда Пономарева поставила под угрозу второе место

2B. Новый голевой стандарт УПЛ. Верес спасся в матче против Эпицентра

Снова эта пара команд радует количеством забитых мячей

2C. Первая лига уже на горизонте. Александрия дома проиграла Колосу

Команда из Ковалевки не оставила шансов аутсайдеру

3A. Арсенал упрочил лидерство в АПЛ. Канониры быстро разнесли Фулхэм

Впервые с зимы разгромили соперника

3B. Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф

Ковентри и Ипсвич вышли в элиту, еще 4 команды разыграют третью путевку

4A. Неудача перед ЛЧ. ПСЖ без Забарного пропустил 2 мяча и потерял очки

Парижская команда запасным составом не дожала Лорьян

4B. Звездный клуб с голом Бензема сократил отставание от команды Роналду

Аль-Хиляль на выезде переиграл Аль-Хазем со счетом 3:0

5. Супергол украинца. Гурник Забже и Ракув определили победителя Кубка Польши

Максим Хлань красиво отличился в финале, Гурник одержал победу 2:0

6. ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения

Польша одержала победу над сине-желтыми со счетом 3:2

7. Королева Мадрида. Костюк обыграла Андрееву и завоевала крупнейший трофей

В финале WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

8A. Битва Волшебников. Определен первый финалист чемпионата мира по снукеру

Шон Мерфи переиграл Джона Хиггинса из Шотландии со счетом 17:15

8B. Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру

Китаец У Ицзе победил Марка Аллена 17:16 и сыграет в финале с Шоном Мерфи

9. Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве

Японский Монстр одолел соотечественника единогласным решением судей

10. Дубль Макларена. Норрис блестяще выиграл спринт Гран-при Майами

Впервые в этом сезоне победил не пилот Мерседеса