Неудача перед ЛЧ. ПСЖ без Забарного пропустил 2 мяча и потерял баллы

2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.

Команды встретились в столице Франции (Париже) на арене «Парк де Пренс».

Парижане вышли на матч с экспериментальным составом, поскольку тренер Луис Энрике дал отдых основным игрокам.

Запасные футболисты не справились с задачей: ПСЖ упустил победу и поделил очки с «Лорьяном» – 2:2.

Украинский защитник Илья Забарный пропустил матч парижан из-за перебора желтых карточек.

Следующий матч ПСЖ проведет в 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Первая игра завершилась в пользу парижан (5:4).

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

ПСЖ – «Лорьян» – 2:2

Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78

