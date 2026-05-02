Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неудача перед ЛЧ. ПСЖ без Забарного пропустил 2 мяча и потерял баллы
02.05.2026 18:00 – FT 2 : 2
02 мая 2026, 19:56 | Обновлено 02 мая 2026, 20:00
Неудача перед ЛЧ. ПСЖ без Забарного пропустил 2 мяча и потерял баллы

2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.

Команды встретились в столице Франции (Париже) на арене «Парк де Пренс».

Парижане вышли на матч с экспериментальным составом, поскольку тренер Луис Энрике дал отдых основным игрокам.

Запасные футболисты не справились с задачей: ПСЖ упустил победу и поделил очки с «Лорьяном» – 2:2.

Украинский защитник Илья Забарный пропустил матч парижан из-за перебора желтых карточек.

Следующий матч ПСЖ проведет в 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Первая игра завершилась в пользу парижан (5:4).

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

ПСЖ – «Лорьян» – 2:2

Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78

