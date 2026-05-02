Неудача перед ЛЧ. ПСЖ без Забарного пропустил 2 мяча и потерял баллы
Парижане запасным составом не дожали «Лорьян»
2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.
Команды встретились в столице Франции (Париже) на арене «Парк де Пренс».
Парижане вышли на матч с экспериментальным составом, поскольку тренер Луис Энрике дал отдых основным игрокам.
Запасные футболисты не справились с задачей: ПСЖ упустил победу и поделил очки с «Лорьяном» – 2:2.
Украинский защитник Илья Забарный пропустил матч парижан из-за перебора желтых карточек.
Следующий матч ПСЖ проведет в 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Первая игра завершилась в пользу парижан (5:4).
Лига 1. 32-й тур, 2 мая
ПСЖ – «Лорьян» – 2:2
Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78
Фотогалереа матчу:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
