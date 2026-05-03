Луис Энрике прокомментировал сенсационную ничью ПСЖ с Лорьяном

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью своих подопечных с «Лорьяном» (2:2) в поединке 32-го тура Лиги 1:

«Прежде всего, я хотел бы похвалить «Лорьян» за игру и за то, как эта команда выступила. Мне это понравилось. Их было сложно прессинговать, и для меня как тренера всегда приятно видеть, как смелые команды пытаются играть на выезде».«»

«Помимо этого, я доволен выступлением всех своих игроков. Конечно, я жду от них большего, но с точки зрения усилий мы сделали необходимую работу. Мы заслужили победу в этом матче, трижды поразив штангу... Нам нужны были три очка, но мы должны признать, что немного усложнили борьбу за титул».

«В стартовом составе сегодня было только два основных игрока из матча среды, а в итоге их осталось всего три или четыре. Мы постарались справиться с этим как можно лучше».

«С точки зрения мотивации это (прим. – матчи чемпионата Франции после Лиги чемпионов) очень сложно, потому что ты переходишь от полуфинала Лиги чемпионов к матчу местного чемпионата, но это касается и «Баварии», и «Арсенала», и мы к этому привыкли, но что я могу сказать, так это то, что я многого требую от своих игроков в любой момент, потому что мы не можем забыть ту великолепную атмосферу, которая царила на этом стадионе в субботу в пять часов. Я сказал игрокам, что это потрясающе и этим нужно наслаждаться, но результат, к сожалению, не тот, и я повторяю, что нам нужны были три очка».

«В первом матче на «Парк де Пренс» бывает непросто. Атмосфера очень позитивная, но с ней сложно справиться. Что касается Ренато Марина, я всегда говорю, что у нас три вратаря высшего уровня, и он готов и хорошо себя проявил; а что касается Пьера Муджинга, мы решили дать Дезире Дуэ отдохнуть и предоставить ему шанс, и он, как и вся команда, сыграл хорошо».

«Я никогда не разговариваю с игроками после матча. В этот момент тренер находится под влиянием результата и эмоций, поэтому лучше ничего не говорить. Может быть, за 15 лет я говорил один или два раза, чтобы подчеркнуть какой-то положительный момент, но это не подходящий момент. После матча ничего не решить. Я давно научился не разговаривать после матча, так как все вымотаны, и я стараюсь контролировать свои эмоции...»