Луис Энрике прокомментировал сенсационную ничью ПСЖ с Лорьяном
Поединок завершился со счетом 2:2
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью своих подопечных с «Лорьяном» (2:2) в поединке 32-го тура Лиги 1:
«Прежде всего, я хотел бы похвалить «Лорьян» за игру и за то, как эта команда выступила. Мне это понравилось. Их было сложно прессинговать, и для меня как тренера всегда приятно видеть, как смелые команды пытаются играть на выезде».«»
«Помимо этого, я доволен выступлением всех своих игроков. Конечно, я жду от них большего, но с точки зрения усилий мы сделали необходимую работу. Мы заслужили победу в этом матче, трижды поразив штангу... Нам нужны были три очка, но мы должны признать, что немного усложнили борьбу за титул».
«В стартовом составе сегодня было только два основных игрока из матча среды, а в итоге их осталось всего три или четыре. Мы постарались справиться с этим как можно лучше».
«С точки зрения мотивации это (прим. – матчи чемпионата Франции после Лиги чемпионов) очень сложно, потому что ты переходишь от полуфинала Лиги чемпионов к матчу местного чемпионата, но это касается и «Баварии», и «Арсенала», и мы к этому привыкли, но что я могу сказать, так это то, что я многого требую от своих игроков в любой момент, потому что мы не можем забыть ту великолепную атмосферу, которая царила на этом стадионе в субботу в пять часов. Я сказал игрокам, что это потрясающе и этим нужно наслаждаться, но результат, к сожалению, не тот, и я повторяю, что нам нужны были три очка».
«В первом матче на «Парк де Пренс» бывает непросто. Атмосфера очень позитивная, но с ней сложно справиться. Что касается Ренато Марина, я всегда говорю, что у нас три вратаря высшего уровня, и он готов и хорошо себя проявил; а что касается Пьера Муджинга, мы решили дать Дезире Дуэ отдохнуть и предоставить ему шанс, и он, как и вся команда, сыграл хорошо».
«Я никогда не разговариваю с игроками после матча. В этот момент тренер находится под влиянием результата и эмоций, поэтому лучше ничего не говорить. Может быть, за 15 лет я говорил один или два раза, чтобы подчеркнуть какой-то положительный момент, но это не подходящий момент. После матча ничего не решить. Я давно научился не разговаривать после матча, так как все вымотаны, и я стараюсь контролировать свои эмоции...»
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|31
|22
|4
|5
|70 - 27
|10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза
|70
|2
|Ланс
|31
|20
|4
|7
|61 - 33
|08.05.26 21:45 Ланс - Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже
|64
|3
|Лион
|31
|17
|6
|8
|48 - 32
|03.05.26 21:45 Лион - Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако
|57
|4
|Лилль
|31
|17
|6
|8
|50 - 34
|03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль
|57
|5
|Ренн
|31
|16
|8
|7
|54 - 42
|03.05.26 21:45 Лион - Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56 - 48
|10.05.26 22:00 Монако - Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59 - 44
|10.05.26 22:00 Гавр - Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель
|53
|8
|Страсбург
|30
|13
|7
|10
|49 - 39
|03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44 - 49
|10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж
|42
|10
|Тулуза
|31
|10
|8
|13
|43 - 44
|03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян
|38
|11
|Брест
|30
|10
|8
|12
|41 - 47
|03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест
|38
|12
|ФК Париж
|31
|9
|11
|11
|40 - 47
|03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр
|38
|13
|Анже
|31
|9
|7
|15
|26 - 43
|03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже
|34
|14
|Гавр
|31
|6
|13
|12
|29 - 42
|03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр
|31
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|10.05.26 22:00 Осер - Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца
|31
|16
|Осер
|31
|5
|10
|16
|27 - 42
|03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест
|25
|17
|Нант
|32
|5
|8
|19
|29 - 51
|08.05.26 21:45 Ланс - Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант
|23
|18
|Мец
|32
|3
|7
|22
|32 - 72
|10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант
|16
