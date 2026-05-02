Франция02 мая 2026, 22:44 |
310
0
ПСЖ – Лорьян – 2:2. Дисквалификация Забарного. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Франции
02 мая 2026, 22:44 |
310
0
2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.
Местом проведения поединка стала арена «Парк де Пренс» в Париже.
Парижане без основных игроков не смогли дожать «Лорьян» и сыграли вничью с соперником – 2:2.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не принимал участия в матче из-за перебора желтых карточек.
Лига 1. 32-й тур, 2 мая
ПСЖ – «Лорьян» – 2:2
Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78
Видео голов и обзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Айегун Тосин (Лорьян).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Pagis (Лорьян), асcист Панос Кацерис.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (ПСЖ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Поляк близок к продолжению карьеры в Турине
Футбол | 02 мая 2026, 09:28 14
Президент «Реала» готов отпустить украинца
Футбол | 02.05.2026, 20:42
Футбол | 02.05.2026, 22:15
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Комментарии 0
Популярные новости
02.05.2026, 10:30 11
30.04.2026, 23:53 187
01.05.2026, 08:23 10
02.05.2026, 04:43 31
02.05.2026, 06:02
02.05.2026, 06:10 16
30.04.2026, 20:10 1
01.05.2026, 07:55 43