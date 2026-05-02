2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.

Местом проведения поединка стала арена «Парк де Пренс» в Париже.

Парижане без основных игроков не смогли дожать «Лорьян» и сыграли вничью с соперником – 2:2.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не принимал участия в матче из-за перебора желтых карточек.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

ПСЖ – «Лорьян» – 2:2

Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78

