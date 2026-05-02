  4. ПСЖ – Лорьян – 2:2. Дисквалификация Забарного. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
02.05.2026 18:00 – FT 2 : 2
Лорьян
Франция
02 мая 2026, 22:44 |
310
ПСЖ – Лорьян – 2:2. Дисквалификация Забарного. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая состоялся матч между ПСЖ и «Лорьяном» в 32-м туре французской Лиги 1.

Местом проведения поединка стала арена «Парк де Пренс» в Париже.

Парижане без основных игроков не смогли дожать «Лорьян» и сыграли вничью с соперником – 2:2.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не принимал участия в матче из-за перебора желтых карточек.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

ПСЖ – «Лорьян» – 2:2

Голы: Мбайе, 6, Заир-Эмери, 62 – Пажи, 12, Айегун, 78

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Айегун Тосин (Лорьян).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Pagis (Лорьян), асcист Панос Кацерис.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (ПСЖ).
