ПСЖ – Лорьян. Забарный – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 мая в 18:00 поединок чемпионата Франции
2 мая ПСЖ проведет матч 32-го тура французской Лиги 1 против клуба «Лорьян».
Местом встречи команд станет стадион «Парк де Пренс» в Париже.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
В последний раз команды встречались на футбольном поле 29 октября 2025 года в первой половине сезона: тот матч в Лорьяне завершился вничью (1:1).
Перед началом тура ПСЖ занимает первое место (69 очков), «Лорьян» – девятый (41 балл).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
