Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
02.05.2026 18:50 – FT 2 : 2
Неом
Саудовская Аравия
02 мая 2026, 23:15 | Обновлено 02 мая 2026, 23:21
Звездный клуб с голом Бензема сократил отставание от команды Роналду

Аль-Хиляль на выезде переиграл Аль-Хазем со счетом 3:0

Вечером 3 мая состоялись матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль на выезде переиграл Аль-Хазем (3:0).

У победителей в дебюте игры гол забил Карим Бензема, в конце матча отличились Маркос Леондардо и Рубен Невеш.

Звездный клуб Аль-Хиляль до 5 баллов сократил отставание от Аль-Наср, за который выступает португалец Криштиану Роналду.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (74), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 2 мая 2026

Аль-Фатех – Неом СК – 2:2

Голы: Батна, 66, Бендебка, 85 – Бенрахма, 2, Аль-Хаджи, 47

Дамак – Аль-Халидж – 0:2

Голы: Джошуа Кинг, 29, 90

Аль-Хазем – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Карим Бензема, 9, Маркос Леонардо, 82, Рубен Невеш, 90+3 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 30 26 1 3 81 - 21 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 79
2 Аль-Хиляль 30 22 8 0 79 - 25 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 74
3 Аль-Ахли Джидда 29 20 6 3 55 - 22 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 66
4 Аль-Кадaсиа 30 19 8 3 71 - 31 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 65
5 Аль-Таавун 30 14 7 9 52 - 40 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 49
6 Аль-Иттихад 29 14 6 9 47 - 38 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 48
7 Аль-Иттифак 30 13 6 11 44 - 51 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 45
8 Неом 31 11 8 12 40 - 44 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 41
9 Аль-Хазм 31 10 8 13 34 - 53 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 38
10 Аль-Халидж 30 10 7 13 51 - 48 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 37
11 Аль-Фейха 30 9 8 13 36 - 46 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 35
12 Аль-Фатех 30 8 9 13 38 - 51 06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 33
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 7 11 11 37 - 43 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
14 Аль-Холуд 30 9 3 18 39 - 58 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 30
15 Дамак 31 5 11 15 27 - 49 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 26
16 Аль-Рияд 30 5 8 17 30 - 58 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 23
17 Аль-Ахдуд 30 4 4 22 24 - 64 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 30 2 5 23 29 - 72 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 11
События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Бендебка (Аль-Фатех), асcист Фахад Акил Аль-Зубайди.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мурад Батна (Аль-Фатех), асcист Матиас Варгас.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Алаа Аль-Хеджи (Неом).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом).
Николай Степанов
