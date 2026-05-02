Звездный клуб с голом Бензема сократил отставание от команды Роналду
Аль-Хиляль на выезде переиграл Аль-Хазем со счетом 3:0
Вечером 3 мая состоялись матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль на выезде переиграл Аль-Хазем (3:0).
У победителей в дебюте игры гол забил Карим Бензема, в конце матча отличились Маркос Леондардо и Рубен Невеш.
Звездный клуб Аль-Хиляль до 5 баллов сократил отставание от Аль-Наср, за который выступает португалец Криштиану Роналду.
Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (74), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).
Чемпионат Саудовской Аравии
31-й тур, 2 мая 2026
Аль-Фатех – Неом СК – 2:2
Голы: Батна, 66, Бендебка, 85 – Бенрахма, 2, Аль-Хаджи, 47
Дамак – Аль-Халидж – 0:2
Голы: Джошуа Кинг, 29, 90
Аль-Хазем – Аль-Хиляль – 0:3
Голы: Карим Бензема, 9, Маркос Леонардо, 82, Рубен Невеш, 90+3 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|26
|1
|3
|81 - 21
|03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|79
|2
|Аль-Хиляль
|30
|22
|8
|0
|79 - 25
|05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль
|74
|3
|Аль-Ахли Джидда
|29
|20
|6
|3
|55 - 22
|03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад
|66
|4
|Аль-Кадaсиа
|30
|19
|8
|3
|71 - 31
|03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда
|65
|5
|Аль-Таавун
|30
|14
|7
|9
|52 - 40
|03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун
|49
|6
|Аль-Иттихад
|29
|14
|6
|9
|47 - 38
|04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад
|48
|7
|Аль-Иттифак
|30
|13
|6
|11
|44 - 51
|04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак
|45
|8
|Неом
|31
|11
|8
|12
|40 - 44
|11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха
|41
|9
|Аль-Хазм
|31
|10
|8
|13
|34 - 53
|09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм
|38
|10
|Аль-Халидж
|30
|10
|7
|13
|51 - 48
|05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|37
|11
|Аль-Фейха
|30
|9
|8
|13
|36 - 46
|04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак
|35
|12
|Аль-Фатех
|30
|8
|9
|13
|38 - 51
|06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль
|33
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|7
|11
|11
|37 - 43
|03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|32
|14
|Аль-Холуд
|30
|9
|3
|18
|39 - 58
|04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд
|30
|15
|Дамак
|31
|5
|11
|15
|27 - 49
|10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак
|26
|16
|Аль-Рияд
|30
|5
|8
|17
|30 - 58
|04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад
|23
|17
|Аль-Ахдуд
|30
|4
|4
|22
|24 - 64
|03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд
|16
|18
|Аль-Наджма
|30
|2
|5
|23
|29 - 72
|04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак
|11
