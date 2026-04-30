  4. Известные экс-игроки Ромы дружно забили в чемпионате Саудовской Аравии
30 апреля 2026, 23:07 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:09
Известные экс-игроки Ромы дружно забили в чемпионате Саудовской Аравии

В матчах 30-го тура отличились Джорджиньо Вейналдум и Крис Смоллинг

Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

Вечером 30 апреля состоялись два матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Интересно, что в обоих поединках отличились известные экс-игроки итальянской Ромы.

Аль-Иттифак в гостях обыграл Аль-Ахдуд (3:1), у победителей третий гол забил Джорджиньо Вейналдум.

За Аль-Фейха счет открыл еще один экс-игрок Ромы Крис Смоллинг, но команда Аль-Холуд вскоре сравняла счет (1:1).

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).

30-й тур, 30 апреля 2026

Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 1:3

Голы: Педроса, 60 – Медран, 45+1, Аль-Ганнам, 74, Вейналдум, 79

Аль-Холуд – Аль-Фейха – 1:1

Голы: Контахарена, 39 – Смоллинг, 30

турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 30 26 1 3 81 - 21 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 79
2 Аль-Хиляль 29 21 8 0 76 - 25 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма 71
3 Аль-Ахли Джидда 29 20 6 3 55 - 22 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 66
4 Аль-Кадaсиа 30 19 8 3 71 - 31 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 65
5 Аль-Таавун 30 14 7 9 52 - 40 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 49
6 Аль-Иттихад 29 14 6 9 47 - 38 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 48
7 Аль-Иттифак 30 13 6 11 44 - 51 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 45
8 Неом 30 11 7 12 38 - 42 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 40
9 Аль-Хазм 30 10 8 12 34 - 50 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 38
10 Аль-Фейха 30 9 8 13 36 - 46 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 35
11 Аль-Халидж 29 9 7 13 49 - 48 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм 34
12 Аль-Фатех 29 8 8 13 36 - 49 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех 32
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 7 11 11 37 - 43 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
14 Аль-Холуд 30 9 3 18 39 - 58 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 30
15 Дамак 30 5 11 14 27 - 47 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 26
16 Аль-Рияд 30 5 8 17 30 - 58 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 23
17 Аль-Ахдуд 30 4 4 22 24 - 64 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 30 2 5 23 29 - 72 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 11
Полная таблица

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Iker Kortajarena (Аль-Холуд), асcист Gustavo Rodrigues.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Аль-Фейха), асcист Фэшн Сакала.
Николай Степанов Sport.ua
