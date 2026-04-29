970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии
Звездная команда с португальцем обыграла Аль-Ахли со счетом 2:0
29 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср дома обыграл Аль-Ахли (2:0), и исторический гол забил знаменитый нападающий Криштиану Роналду.
Португальский форвард открыл счет на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса. Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере и продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.
Точку в матче поставил Кингсли Коман на 90-й минуте игры (2:0), и Аль-Наср находится в двух шагах от чемпионства.
Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 29 апреля 2026
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0
Гол: Криштиану Роналду, 78, Кингсли Коман, 90
Аль-Рияд – Аль-Кадисия – 0:4
Голы: Абдулла Аль-Салем, 7, 77, Хулиан Киньонес, 87, 90+5
Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 0:2
Голы: Уссем Ауар, 19, Юссеф Ен-Несири, 52
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|26
|1
|3
|81 - 21
|03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|79
|2
|Аль-Хиляль
|29
|21
|8
|0
|76 - 25
|02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма
|71
|3
|Аль-Ахли Джидда
|29
|20
|6
|3
|55 - 22
|03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад
|66
|4
|Аль-Кадaсиа
|30
|19
|8
|3
|71 - 31
|03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда
|65
|5
|Аль-Таавун
|30
|14
|7
|9
|52 - 40
|03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун
|49
|6
|Аль-Иттихад
|29
|14
|6
|9
|47 - 38
|04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад
|48
|7
|Аль-Иттифак
|29
|12
|6
|11
|41 - 50
|30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|42
|8
|Неом
|30
|11
|7
|12
|38 - 42
|02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун
|40
|9
|Аль-Хазм
|30
|10
|8
|12
|34 - 50
|02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд
|38
|10
|Аль-Халидж
|29
|9
|7
|13
|49 - 48
|02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм
|34
|11
|Аль-Фейха
|29
|9
|7
|13
|35 - 45
|30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха
|34
|12
|Аль-Фатех
|29
|8
|8
|13
|36 - 49
|02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех
|32
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|7
|11
|11
|37 - 43
|03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|32
|14
|Аль-Холуд
|29
|9
|2
|18
|38 - 57
|30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа
|29
|15
|Дамак
|30
|5
|11
|14
|27 - 47
|02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак
|26
|16
|Аль-Рияд
|30
|5
|8
|17
|30 - 58
|04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад
|23
|17
|Аль-Ахдуд
|29
|4
|4
|21
|23 - 61
|30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха
|16
|18
|Аль-Наджма
|30
|2
|5
|23
|29 - 72
|04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак
|11
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере
🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH CAREER GOAL NUMBER 970!!!— CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2026
События матча
Рон на шаг ближе к заветной 1000 и к первому титулу в Аравии!🥇😋