  970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.04.2026 21:00 – FT 2 : 0
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
29 апреля 2026, 23:07 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:19
970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии

Звездная команда с португальцем обыграла Аль-Ахли со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

29 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср дома обыграл Аль-Ахли (2:0), и исторический гол забил знаменитый нападающий Криштиану Роналду.

Португальский форвард открыл счет на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса. Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере и продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.

Точку в матче поставил Кингсли Коман на 90-й минуте игры (2:0), и Аль-Наср находится в двух шагах от чемпионства.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 29 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0

Гол: Криштиану Роналду, 78, Кингсли Коман, 90

Аль-Рияд – Аль-Кадисия – 0:4

Голы: Абдулла Аль-Салем, 7, 77, Хулиан Киньонес, 87, 90+5

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 0:2

Голы: Уссем Ауар, 19, Юссеф Ен-Несири, 52

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 30 26 1 3 81 - 21 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 79
2 Аль-Хиляль 29 21 8 0 76 - 25 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма 71
3 Аль-Ахли Джидда 29 20 6 3 55 - 22 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 66
4 Аль-Кадaсиа 30 19 8 3 71 - 31 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 65
5 Аль-Таавун 30 14 7 9 52 - 40 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 49
6 Аль-Иттихад 29 14 6 9 47 - 38 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 48
7 Аль-Иттифак 29 12 6 11 41 - 50 30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 42
8 Неом 30 11 7 12 38 - 42 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 40
9 Аль-Хазм 30 10 8 12 34 - 50 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 38
10 Аль-Халидж 29 9 7 13 49 - 48 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм 34
11 Аль-Фейха 29 9 7 13 35 - 45 30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 34
12 Аль-Фатех 29 8 8 13 36 - 49 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех 32
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 7 11 11 37 - 43 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
14 Аль-Холуд 29 9 2 18 38 - 57 30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 29
15 Дамак 30 5 11 14 27 - 47 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 26
16 Аль-Рияд 30 5 8 17 30 - 58 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 23
17 Аль-Ахдуд 29 4 4 21 23 - 61 30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 16
18 Аль-Наджма 30 2 5 23 29 - 72 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 11
Полная таблица

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Айман Яхья.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0. Как Роналду забил 970-й мяч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Альварес с пенальти ответил на гол Дьекереша
ВИДЕО. Был ли пенальти? Арсенал выиграл первый тайм игры с Атлетико
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс Аль-Ахли Джидда Кингсли Коман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 20:30 11
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29 апреля 2026, 07:16 0
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер

Артем опубликовал пост в telegram

Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Футбол | 29.04.2026, 22:49
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Поздравления Аль-Насру, у которого одни цвета крови с украинцами!🟡🔵
Рон на шаг ближе к заветной 1000 и к первому титулу в Аравии!🥇😋
Популярные новости
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 79
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 72
Теннис
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
