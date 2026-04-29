970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии

29 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср дома обыграл Аль-Ахли (2:0), и исторический гол забил знаменитый нападающий Криштиану Роналду.

Португальский форвард открыл счет на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса. Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере и продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.

Точку в матче поставил Кингсли Коман на 90-й минуте игры (2:0), и Аль-Наср находится в двух шагах от чемпионства.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (65).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 29 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0

Гол: Криштиану Роналду, 78, Кингсли Коман, 90

Аль-Рияд – Аль-Кадисия – 0:4

Голы: Абдулла Аль-Салем, 7, 77, Хулиан Киньонес, 87, 90+5

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 0:2

Голы: Уссем Ауар, 19, Юссеф Ен-Несири, 52

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Наср Эр-Рияд 30 26 1 3 81 - 21 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд 29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда 15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 79 2 Аль-Хиляль 29 21 8 0 76 - 25 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль 28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак 08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма 71 3 Аль-Ахли Джидда 29 20 6 3 55 - 22 03.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда 08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 66 4 Аль-Кадaсиа 30 19 8 3 71 - 31 03.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Наср Эр-Рияд 29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа 14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа 05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 65 5 Аль-Таавун 30 14 7 9 52 - 40 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун 29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад 23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд 04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 49 6 Аль-Иттихад 29 14 6 9 47 - 38 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд 29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад 08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 48 7 Аль-Иттифак 29 12 6 11 41 - 50 30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд 05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 42 8 Неом 30 11 7 12 38 - 42 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом 28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм 11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун 40 9 Аль-Хазм 30 10 8 12 34 - 50 02.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Хиляль 28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм 24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 38 10 Аль-Халидж 29 9 7 13 49 - 48 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж 28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма 24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм 34 11 Аль-Фейха 29 9 7 13 35 - 45 30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха 11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 34 12 Аль-Фатех 29 8 8 13 36 - 49 02.05.26 18:50 Аль-Фатех - Неом 28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех 24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех 32 13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 7 11 11 37 - 43 03.05.26 19:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун 28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех 14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32 14 Аль-Холуд 29 9 2 18 38 - 57 30.04.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха 11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд 08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 29 15 Дамак 30 5 11 14 27 - 47 02.05.26 19:10 Дамак - Аль-Халидж 28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак 23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа 04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 26 16 Аль-Рияд 30 5 8 17 30 - 58 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд 29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа 24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд 05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 23 17 Аль-Ахдуд 29 4 4 21 23 - 61 30.04.26 19:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 16 18 Аль-Наджма 30 2 5 23 29 - 72 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма 28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма 23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 11 Полная таблица

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере