29 апреля 2026, 22:47 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:07
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере

Аль-Наср открыл счет в матче против Аль-Ахли на 78-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

29 апреля проходит матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср принимает Аль-Ахли.

Главным событием встречи стал очередной исторический мяч Криштиану Роналду.

Португалец отличился на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса (1:0, игра продолжается).

Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере, и он продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 29 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Ахли – 1:0 (игра продолжается)

Гол: Роналду, 78

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Айман Яхья.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0. Как Роналду забил 970-й мяч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Альварес с пенальти ответил на гол Дьекереша
970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Футбол | 29 апреля 2026, 22:49 4
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд

«Боруссия» нацелилась на Луку Мейреллиша и Алиссона

Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29 апреля 2026, 16:02 14
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде

Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала

Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29.04.2026, 08:37
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Популярные новости
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 72
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 7
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 79
Футбол
