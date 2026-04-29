29 апреля проходит матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср принимает Аль-Ахли.

Главным событием встречи стал очередной исторический мяч Криштиану Роналду.

Португалец отличился на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса (1:0, игра продолжается).

Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере, и он продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 29 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Ахли – 1:0 (игра продолжается)

Гол: Роналду, 78

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере