ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере
Аль-Наср открыл счет в матче против Аль-Ахли на 78-й минуте
29 апреля проходит матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср принимает Аль-Ахли.
Главным событием встречи стал очередной исторический мяч Криштиану Роналду.
Португалец отличился на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса (1:0, игра продолжается).
Этот гол стал для Роналду 970-м в профессиональной карьере, и он продолжает приближаться к символической отметке в 1000 забитых мячей.
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 29 апреля 2026
Аль-Наср – Аль-Ахли – 1:0 (игра продолжается)
Гол: Роналду, 78
🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH CAREER GOAL NUMBER 970!!!— CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2026
Al Nassr 1-0 Al Ahlipic.twitter.com/xN3CA4Nb86
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
