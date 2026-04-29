  4. Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0. Как Роналду забил 970-й мяч. Видео голов и обзор
29.04.2026 21:00 – FT 2 : 0
29 апреля 2026, 23:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:31
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0. Как Роналду забил 970-й мяч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

29 апреля 2026, 23:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:31
32
0
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0. Как Роналду забил 970-й мяч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 29 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура Аль-Наср дома обыграл Аль-Ахли (2:0).

знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду на 78-й минуте после передачи Жоау Феликса забил 970-й гол в профессиональной карьере.

Кингсли Коман отличился на 90-й минуте игры (2:0), и Аль-Наср очень близок к чемпионству.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 29 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:0

Гол: Криштиану Роналду, 78, Кингсли Коман, 90

Видео голов и обзор матча

Полный видеообзор ожидается вскоре

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 970-й гол в профи-карьере

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Айман Яхья.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
