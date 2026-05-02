Первая лига уже на горизонте. Александрия дома проиграла Колосу

«Александрия» в 26-ом туре УПЛ принимала «Колос».

Для «Александрии» этот матч был сродни финалу. Любая осечка практически лишала команду Шарана даже призрачных шансов зацепиться за спасение. Отставание от зоны переходных матчей составляло семь очков, а значит дома нужно было брать максимум. Но вместо борьбы за надежду хозяева получили болезненный и, возможно, судьбоносный удар.

Старт встречи прошёл в осторожной разведке. Обе команды много работали с мячом, пытались строить позиционные атаки, однако первые десять минут прошли без по-настоящему острых эпизодов.

Первой вспыхнула именно «Александрия». После подачи углового с левого фланга Кампуш, уже забивавший головой после стандарта туром ранее, выиграл воздух и мощно пробил. Мяч после отскока от газона опасно взмыл в сторону дальнего угла, перелетев перекладину буквально в считанных сантиметрах. Голкипер гостей в том эпизоде, похоже, уже не выручал бы.

Но ответ «Колоса» последовал моментально – и оказался куда опаснее. Тахири принял мяч в районе двадцати метров и зарядил так, что каркас ворот содрогнулся от мощнейшего удара. Это было первое серьёзное предупреждение. А вскоре последовало и наказание.

На 26-й минуте Денисенко подобрал мяч в штрафной и без лишних раздумий пробил в ближний угол. Удар вышел невероятной силы – Долгий попросту не успел сложиться. Формально претензий к вратарю немного, но голы в ближний угол традиционно оставляют неприятный осадок именно для голкипера.

После забитого мяча картина игры резко изменилась. «Колос» почувствовал уверенность, а «Александрия» заметно занервничала. Гости захватили контроль над происходящим: уверенно распоряжались мячом, выигрывали пространство, диктовали темп. Второй гол выглядел лишь вопросом времени.

И он пришёл на 40-й минуте. Салабай заработал опаснейший штрафной у самой линии штрафной площади – ещё полметра, и речь могла бы идти о пенальти. Демченко пробил прекрасно. Его удар получился образцовым: мяч филигранно перелетел стенку и ювелирно нырнул под штангу. Долгий кончиками пальцев коснулся мяча, но этого оказалось недостаточно – 0:2.

Концовка тайма окончательно превратилась в нервную схватку с жёсткими стыками, грубыми фолами и вспышкой эмоций. За одну минуту арбитр показал три жёлтые карточки, а затем футбол и вовсе ушёл на вынужденную паузу.

В перерыве над стадионом прозвучала воздушная тревога, из-за которой матч был остановлен почти на четыре часа. Лишь ближе к вечеру команды смогли вернуться на поле.

После возобновления встречи Шаран попытался переломить ход игры серией замен – и короткий отрезок действительно подарил хозяевам надежду. Первые пятнадцать минут второго тайма «Александрия» провела активно: стандарты, навесы, давление, попытки зацепиться хотя бы за один гол. Но оборона «Колоса» сыграла образцово – спокойно, собранно и без единой серьёзной ошибки.

А вот контратаки гостей по-прежнему несли куда больше угрозы. Салабай убежал один на один, но Долгий спас команду, переведя мяч на угловой. Позже отличный шанс был у Ррапая, однако его удар с убойной позиции пришёлся практически по центру ворот.

Точку в матче поставил Хрипчук. Появившись на поле на 85-й минуте, он уже через считанные секунды головой отправил третий мяч в сетку. Изначально взятие ворот отменили из-за подозрения на игру рукой в голевой фазе атаки, однако после просмотра VAR арбитр указал на центр поля – гол был абсолютно легитимным.

Для «Александрии» это поражение может стать приговором. За четыре тура до финиша команда всё отчётливее видит перед собой дорогу в Первую лигу, а шансы на спасение тают с каждым матчем.

«Колос» же продолжает набирать ход: команда поднимается на шестое место, обходит «Кривбасс» и доводит свою сухую серию до трёх матчей подряд.

Наши оценки:

Замены «Александрии»: Прокопенко - 5.5, Амарал - 5.5, Цара - 6.0, Туати - 6.0, Родригеш - б/о.

Замены «Колоса»: Ррапай - 7.0, Гусол - 6.5, Хрипчук - 7.0, Захаркив - б/о, Челядин - б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Александрия» – «Колос» – 0:3

Голы: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86.

Предупреждения: Кастильо, 43 – Козик, 43, Салабай, 43.

«Александрия»: Долгий, Бутко (Родригеш, 85), Кампуш, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Цара, 46), Мышнёв (Амарал, 46), Ващенко, Булеца, Кастильо, Ндиага (Туати, 63).

Запасные: Макаренко, Прокопенко, Андрейчик, Скорко, Хмелёвский, Черныш, Хуссейн, Амарал, Цара, Шулянский, Кремчанин, Родригеш.

«Колос»: Пахолюк, Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков, Денисенко (Ррапай, 72), Теллес, Демченко (Хрипчук, 85), Кане (Гусол, 72), Тахири (Захаркив, 85), Салабай.

Запасные: Недозимованный, Коробченко, Рухадзе, Поправка, Бондаренко, Хрипчук, Степаненко, Челядин, Ррапай, Алефиренко, Гусол, Захаркив.

Стадион: «Ника» (Александрия)

Арбитр: Денис Резников