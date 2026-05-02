В субботу, 2 мая, состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Александрией» и «Колосом».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Игра длилась более 6 часов из-за затянувшихся воздушных тревог.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 2 мая

Александрия – Колос – 0:3

Голы: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

ГОЛ, 0:1! Даниил Денисенко, 24 мин.

ГОЛ, 0:2! Александр Демченко, 40 мин.

ГОЛ, 0:3! Даниил Хрипчук, 86 мин.

