В 26 туре украинской Премьер-лиги «Александрия» будет принимать дома «Колос». Матч начнётся 2 мая в 13:00.

Александрия

«Александрия» подходит к матчу, имея в своем активе 13 очков, отставание от зоны переходных матчей уже составляет 7 очков. И за 5 туров отыграть такое расстояние будет крайне сложно, хоть и у хозяев поля будет еще игра с «Рухом», и шансы мизерные еще остаются, что команда Шарана сумеет сотворить чудо и, по крайней мере, попасть в плей-офф за шансы остаться в элите.

«Александрия» не выигрывала в рамках Премьер-лиги с сентября 2025 года. Думается, мысли часто появляются в головах болельщиков «Александрии» – что серия рано или поздно должна прерваться. Но по факту команда сейчас выглядит разобранной и нестабильной, и эта серия уже давно стала отражением системных проблем, а не случайного спада.

Команду в экстренном порядке пытается стабилизировать опытный Шаран, но не хватает времени и ресурсов, чтобы реально изменить ситуацию в короткий срок. Подбор игроков сейчас не того уровня, чтобы рассчитывать на стабильные победы и уверенный финиш сезона. В отдельных матчах команда может навязывать борьбу, но не выдерживает уровень на дистанции и часто теряет очки даже там, где по игре могла зацепиться.

Особенно заметны проблемы в организации игры. «Александрия» часто проваливается в переходных фазах, теряет компактность между линиями и позволяет сопернику создавать моменты через простые атаки. В атаке не хватает креативности и стабильного завершения, из-за чего даже хорошие отрезки не конвертируются в результат.

К тому же в матче с «Колосом» не сыграет Теди Цара, это очень важный игрок. Можно даже сказать ключевой, потому что он влияет на атакующую структуру команды, связывает центр поля и нападение и даёт команде вариативность в атаке. Его отсутствие ещё больше снижает потенциал хозяев впереди.

Колос

Что касается «Колоса», то команда Костышина, напротив, очень радует своих болельщиков в первую очередь стабильной игрой. Команда выиграла крайние два матча, взяла верх над «Полтавой» 2-0, обыграла ЛНЗ 1-0. Это не случайные результаты, а отражение текущего состояния команды – организованной, дисциплинированной и хорошо подготовленной.

«Колос» сейчас седьмой, команда может воспользоваться очередной осечкой «Кривбасса» и выйти на шестое место в случае победы. Борьба за более высокие позиции остаётся реальной задачей, и в контексте сезона это был бы очень хороший результат. Команда не просто держится в середине таблицы, а постепенно пытается улучшать своё положение.

По игре «Колос» выглядит достаточно цельной командой. Есть структура, есть понимание своей модели, есть дисциплина без мяча и чёткие действия в обороне. Команда умеет играть по результату и не разваливается под давлением, что особенно важно в матчах против соперников из нижней части таблицы.

Отдельно стоит отметить стабильность состава. У «Колоса» нет серьёзных кадровых проблем, все игроки здоровы и готовы к матчу. Это позволяет тренерскому штабу использовать оптимальные сочетания и не вносить лишних изменений, что напрямую влияет на стабильность результатов.

В атаке «Колос» действует достаточно прагматично, но эффективно. Команда не создаёт огромное количество моментов, но умеет доводить их до логического завершения. В совокупности это и даёт им текущую серию положительных результатов.

История личных встреч

Между собой «Александрия» и «Колос» сыграли за всю историю 16 раз, включая матчи Премьер-лиги и товарищеские встречи.

Пока «Александрия» имеет на одну победу больше – 6 побед против 5 у «Колоса». Ещё 5 матчей завершились вничью. Таким образом, по результатам очных встреч наблюдается практически полный паритет без явного преимущества одной из команд. В матче первого круга была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз на матч

С турнирной стороны победа намного важнее для «Александрии», но это не отменяет того, что «Колос» также имеет свои цели и мотивацию. Команда борется за более высокие места и при удачном стечении обстоятельств может подняться в таблице.

Если смотреть на текущее состояние команд, то «Колос» выглядит более стабильной и организованной командой. У гостей лучше форма, выше уверенность и более понятная игровая структура. «Александрия» же переживает затяжной кризис, не выигрывает длительное время и испытывает серьёзные игровые проблемы как в атаке, так и в обороне.

Как итог, более предпочтительным вариантом выглядит победа «Колоса».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Бутко, Кампуш, Боль, Огарков, Ващенко, Мишнев, Булеца , Яде, Кремчанин, Туати.

«Колос»: Пахолюк, Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков, Степаненко, Демченко, Гагнидзе, Кане, Тахири, Гусол.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.93 для «Александрии» и 2.06 для «Колоса».