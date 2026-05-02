  4. Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
02 мая 2026, 20:04 | Обновлено 02 мая 2026, 20:15
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ

Команда Пономарева поставила под угрозу второе место

ФК Карпаты

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после победы над «Рухом» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Жана Педросо и Мирошниченко на поле вышли Бабогло и Сыч. Виталий Пономарев после ничьей с «Металлистом 1925» осуществил только одну ротацию: вместо Пастуха в игру вступил Микитишин.

Гости активнее начали игру и в начале игры Домчак сыграл удачно, опередив Ассинора. Соперники подолгу разыгрывали свои атаки и игра на время проходила на подступах к воротам. Лишь в середине тайма атака ЛНЗ завершилась дальним ударом Микитишина, пробившим рядом со стойкой.

Пройти массированные оборонительные редуты черкасского клуба было непросто. Одна из атак «Карпат» завершилась дальним ударом Ляха и Паламарчук спасает ворота, переведя мяч на угловой. К концу тайма гости выполнили несколько угловых ударов, однако подопечным Виталия Пономарева тоже не удалось изменить счет.

Начало второго тайма прошло в обоюдных атаках, но опасных моментов не возникало. Одна из атак гостей завершилась подачей в штафную и мяч от Ассинора попал в руку Бабогло. Арбитр Балакин после видеопросмотра назначил пенальти. Микитишин первый раз в УПЛ пробивал с «точки» и его удар парировал Домчак. Это был уже 4-й из 5-ти нереализованный пенальти в ворота Домчака, причем голкипер львовян отбил четвертый подряд одиннадцатиметровый удар.

Игра стала еще более открытой и гости активно пытались искать пути взятия ворот соперника. Одна из атак привела к суматохе в штрафной «Карпат», но до завершающего удара дело так и не дошло. Напряжение на поле нарастало и арбитру пришлось усмирять страсти с помощью желтых карточек.

Хозяева поля тоже провели быструю атаку, которую мог завершить Чачуа, но под удар бросился защитник. В свою очередь на исходе тайма спасает ворота Домчак, парировав удар Рябова.

В итоге боевая ничья – первая в истории встречи соперников в УПЛ. Завершилась безничейная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ, продолжавшаяся в УПЛ 11 игр: 9 побед и 2 поражения. «Карпаты» же сохраняют ворота «сухими» на протяжении рекордных для клуба 655 минут.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Карпаты» ЛНЗ – 0:0

На 61 минуте Артур Микитишин (ЛНЗ) не забил пенальти (вратарь).

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Бабогло, Холод, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Чебер, Костенко, Фаал

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Микитишин, Кузык, Твердохлиб, Ассинор

Стадион: «Украина» (Львов)

Арбитр: Николай Балакин

ВЕРЕС - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Серьезная потеря. ЛНЗ сыграет против Динамо без лидера
Это нереально. Вратарь Карпат Домчак отразил четыре пенальти подряд
Игрок Вереса рассказал, в чью пользу ничья в матче с Эпицентром
Юрий Назаркевич
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Футбол | 02 мая 2026, 03:32 2
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год

Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 мая 2026, 08:08 48
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию
Футбол | 02.05.2026, 19:30
Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию
Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 02.05.2026, 17:02
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Домчак спас Карпаты от поражения.
Мда, похоже петух ахметов снова в золотом. Танцуй Данбасс!!!
Дуже добре 
ЛАЗ выстоял под лушпайками.  А в Черкассах вообще выиграли. Теперь Шахтёру осталось набрать 8 очков.
Це був неймовірний сезон для Шахтаря де ми всім показали де раки зимують та хто перша скрипка в оркестрі!!!!!!! Браво Туран! Браво командо!!!
Сьогодні вся Україна святкує чемпіонство Шахтаря!!!
ЧАМПІОНЕ ЧАМПІОНЕ!!!!!ОЛЕ!!!!!!!ОЛЕ!!!!!!!!ОЛЕ!!!!!!!!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 35
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
