Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после победы над «Рухом» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Жана Педросо и Мирошниченко на поле вышли Бабогло и Сыч. Виталий Пономарев после ничьей с «Металлистом 1925» осуществил только одну ротацию: вместо Пастуха в игру вступил Микитишин.

Гости активнее начали игру и в начале игры Домчак сыграл удачно, опередив Ассинора. Соперники подолгу разыгрывали свои атаки и игра на время проходила на подступах к воротам. Лишь в середине тайма атака ЛНЗ завершилась дальним ударом Микитишина, пробившим рядом со стойкой.

Пройти массированные оборонительные редуты черкасского клуба было непросто. Одна из атак «Карпат» завершилась дальним ударом Ляха и Паламарчук спасает ворота, переведя мяч на угловой. К концу тайма гости выполнили несколько угловых ударов, однако подопечным Виталия Пономарева тоже не удалось изменить счет.



Начало второго тайма прошло в обоюдных атаках, но опасных моментов не возникало. Одна из атак гостей завершилась подачей в штафную и мяч от Ассинора попал в руку Бабогло. Арбитр Балакин после видеопросмотра назначил пенальти. Микитишин первый раз в УПЛ пробивал с «точки» и его удар парировал Домчак. Это был уже 4-й из 5-ти нереализованный пенальти в ворота Домчака, причем голкипер львовян отбил четвертый подряд одиннадцатиметровый удар.

Игра стала еще более открытой и гости активно пытались искать пути взятия ворот соперника. Одна из атак привела к суматохе в штрафной «Карпат», но до завершающего удара дело так и не дошло. Напряжение на поле нарастало и арбитру пришлось усмирять страсти с помощью желтых карточек.

Хозяева поля тоже провели быструю атаку, которую мог завершить Чачуа, но под удар бросился защитник. В свою очередь на исходе тайма спасает ворота Домчак, парировав удар Рябова.

В итоге боевая ничья – первая в истории встречи соперников в УПЛ. Завершилась безничейная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ, продолжавшаяся в УПЛ 11 игр: 9 побед и 2 поражения. «Карпаты» же сохраняют ворота «сухими» на протяжении рекордных для клуба 655 минут.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Карпаты» – ЛНЗ – 0:0

На 61 минуте Артур Микитишин (ЛНЗ) не забил пенальти (вратарь).

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Бабогло, Холод, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Чебер, Костенко, Фаал

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Микитишин, Кузык, Твердохлиб, Ассинор

Стадион: «Украина» (Львов)

Арбитр: Николай Балакин

ВЕРЕС - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C