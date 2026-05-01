Карпаты Львов

  4. Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
01 мая 2026, 21:27 |
41
0

Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне постараются продолжить свою «сухую» серию

01 мая 2026, 21:27 |
41
0
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

В субботу, 2 мая, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 26-го тура УПЛ против одного из лидеров чемпионата ЛНЗ. Ворота «зелено-белых» сохраняются «сухими» в течение рекордных для клуба 565-ти минут.

«Карпаты» в прошлом туре в статусе гостей победили «Рух» со счетом 3:0 и занимают 8-е место. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Я доволен тем, что мы одержали победу. Поскольку такие поединки, как дерби, важны для нас и наших болельщиков. Мы хотим продолжать выигрывать матчи и мы довольны этим результатом».

Беспроигрышная серия «зелено-белых» продолжается в УПЛ 7 игр: пять побед и две ничьи. При этом ворота «Карпат», защищаемые Назаром Домчаком, сохраняются «сухими» на протяжении рекордных для клуба 565-ти минут. Львовяне не пропускали голов в свои ворота в предыдущих шести (!) матчах. Не удивительно, что в голосовании болельщиков за «Льва месяца» победил вратарь и воспитанник «Карпат» Назар Домчак. «Зелено-белые» при Франсиско Фернандесе проведут 10-й матч в УПЛ.

В предыдущем туре ЛНЗ дома встречался с «Металлистом 1925» и была зафиксирована ничья 1:1. После игры главный тренер черкасского клуба Виталий Пономарев отметил: «Сложный матч с хорошим соперником. Сейчас такой этап чемпионата, что очень важны набранные очки и это, наверное, с точки зрения психологии мешает футболистам. Если мы хотим бороться за призовые места, то должны быть психологически готовы к этому».

Подопечные Виталия Пономарева находятся на 2-м месте, отставая от лидера уже на 8 очков. Безничейная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 11 игр: 9 побед и 2 поражения. ЛНЗ может потерпеть 30-е поражение в чемпионатах. В субботу будет 50-й гостевой тренерский матч Виталия Пономарева в УПЛ.

Статистика встреч

В УПЛ было три встречи и соперники еще не играли вничью: две виктории «Карпат» и одна – ЛНЗ. Предыдущая игра чемпионата во Львове состоялась 28 февраля 2025 года и тогда хозяева поля победили со счетом 1:0. В составе «Карпат» победный гол во втором тайме забил бразилец Бруниньо.

Фемида

Арбитром матча назначен Николай Балакин (Киевская область), для которого это будет 110-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 5 игр: победа. ничья и 3 поражения. ЛНЗ при Балакине провел два матча, по разу победив и проиграв.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не проигрывают в течение семи игр. В предыдущих трех матчах ЛНЗ не побеждал. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Алькайн, Фаал.

ЛНЗ: Паламарчук, Горин, Дидык, Муравский, Драмбаев, Кузык, Пасич, Ассинор, Рябов, Пастух, Твердохлеб.

Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
