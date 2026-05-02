Пономарев объяснил, почему ЛНЗ потерял очки в матче против Карпат в УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями после матча своей команды против львовских «Карпат» (0:0) в 26-м туре УПЛ.

– Я думаю, что игра понравилась зрителям. Было много тактики. Было заметно, что команды готовились друг к другу. Что касается самой игры… Скажу банальную фразу: чтобы побеждать, нужно забивать голы. Забивать пенальти, забивать стопроцентные моменты. К сожалению, сегодня нам не удалось этого сделать. Будем двигаться дальше.

– Планируется ли усиление команды? Ведь в следующем сезоне вы будете играть в еврокубках.

– Ну, смотрите, в еврокубках мы пока не играем. Нужно заслужить право там играть. Мы ещё не попали в еврокубки, мы — одни из претендентов. И не более того, на сегодняшний день. Что касается усиления. Нужно постоянно укреплять команду. Когда мы пришли летом, команда после предыдущего сезона была на 12-м месте. Мы пришли с целью строить команду, перед нами никаких целей не ставили. Но мы под наше видение футбола подобрали футболистов. Я считаю, что этот год они провели качественно. Но хотелось бы иметь два равноценных состава. Сегодня иметь два равноценных состава – довольно дорого.

Это непростой процесс. Наш президент и владельцы и так прилагают много усилий, чтобы команда оставалась на уровне, и развивалась не только команда, но и клуб. Но это нужно делать постепенно. Ведь так, как я говорил в предыдущих интервью… Правда, потом это перекрутили. Я сказал, что мы не будем конкурировать с «Шахтером».

Но я сказал, что мы не будем конкурировать с «Шахтером» в кубках. Ведь это нереально, это нужно понять. Поскольку после 2:2 в Черкассах они на следующий день купили за 12 миллионов футболиста. Я не думаю, что какая-то команда в Украине готова так поступать. Это тоже важный аспект. Поэтому мы будем укрепляться, двигаться. Но только теми футболистами, которыми мы сможем укрепляться. Потому что есть разные футболисты. Те же Рябов, Дидык — сейчас они стали лидерами команды. Когда Оба покупали, он тоже не был таким ярким футболистом, на Яшари тоже никто не рассчитывал. Сейчас это хорошие, качественные футболисты, на которых есть спрос.

– Что касается ваших новичков Авуду и Якубу. Они пока не готовы физически или по игровым качествам не попадают в состав?

– Это хорошие футболисты. Я убежден, что они нам еще помогут. Но это зависит от того, как они хотят работать и какие задачи перед собой сейчас ставит команда. Ведь раньше я работал в «Рухе». У нас была задача развивать молодых футболистов. Мы боролись за еврокубки с теми футболистами. Но такой задачи не было. В первую очередь была задача развивать молодых футболистов. После зимней паузы мы были на первом месте. И, конечно, хотелось поддержать этот уровень, бороться за призовые места. Футболисты должны быть готовы к этому. На сегодняшний день эти игроки, по нашему мнению, не готовы к этому. Но они достаточно конкурентоспособны. Думаю, в новом чемпионате они составят конкуренцию основному составу.

– Сможете ли вы удержать игроков? Учитывая вероятность попадания в еврокубки, как вы оцениваете следующий сезон?

– Надо постараться, иметь игроков, которые могут заменить друг друга. Иметь если не два полностью равноценных состава, то хотя бы хорошую ротацию. Что касается логистики. Я об этом всегда говорил, чтобы «Динамо», «Шахтер»... То, что делает «Шахтер» – они делают большое дело, ведь это действительно сложно. Не играя в футбол, ездить между Польшей и Украиной.

Давайте будем объективны, сегодня в Украине такое может выдержать только «Шахтер». Опять же благодаря своей глубокой скамейке запасных, ведь у них много футболистов. Есть кем заменить. У них завтра сложный матч с «Динамо», но я думаю, что те игроки, которые выйдут на поле, будут не хуже тех, кто играл в четверг против «Кристал Пэлес». Что касается глубины состава – мы будем стараться.

Получится, не получится – мы должны занять второе место. Мы должны это сделать. И если кто-то что-то обещает, то думаю, очень лукавит. Можем постараться сделать конкурентоспособную команду. Можем постараться сделать конкурентоспособный клуб. Удастся ли нам это? Посмотрим, время покажет. Надо сказать, что для этого нужно постараться. У нас есть конкуренты: «Шахтер», «Динамо». Я считаю, что это вторая команда сейчас в Украине. И по подбору игроков. Я не считаю сейчас «Динамо» слабее других команд. «Металлист 1925» — вы видите, как сейчас работает, «Полесье», «Карпаты»... Я считаю, что у этой команды достаточно хороших футболистов, которые также должны бороться за зону еврокубков. Будем стараться это делать.