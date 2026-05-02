Арсенал, ты ли это? Канониры быстро разнесли Фулхэм
«Арсенал» впервые с зимы разгромил соперника
Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» у «Арсенала» не было права на осечку в поединке чемпионата Англии против «Фулхэма». Несмотря на необходимость экономить силы, «канониры» разнесли в щепки оборону соперника уже в стартовые 45 минут.
На девятой минуте Букайо Сака эффектно усадил соперника на задницу и прострелил к воротам, где Виктор Дьекереш без помех в упор забил – 1:0. Швед также атаковал с разворота, но голкипер ногой остановил полет мяча. Риккардо Калафьори головой замкнул подачу Леандро Троссарда, но из офсайда.
В конце первого тайма Дьекереш оставил мяч под контролем в штрафной и вывел на удар партнера, Сака протаранил опекуна и вколотил мяч в ближнюю часть рамки (2:0). Вскоре в быстрой атаке слева Троссард набросил мяч к воротам, и Дьекереш головой по высокой траектории пробил под перекладину – 3:0.
Второй тайм уже был формальностью, но «дачники» не получили ни шанса спастись. Более того, фирменный угловой «Арсенала» закончился ударом Мартина Субименди (головой) в перекладину.
«Арсенал» лидирует с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе. Это первая убедительная победа за восемь матчей и первая разгромная – с февраля.
Премьер-лига Англии. 35-й тур. 2 мая.
«Арсенал» – «Фулхэм» – 3:0
Голы: Дьекереш, 9, 45+4, Сака, 41.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67 - 26
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|76
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|7
|5
|66 - 29
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|34
|17
|10
|7
|60 - 46
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|61
|4
|Ливерпуль
|34
|17
|7
|10
|57 - 44
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|58
|5
|Астон Вилла
|34
|17
|7
|10
|47 - 42
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|58
|6
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52 - 46
|09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|51
|7
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49 - 42
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль
|50
|8
|Борнмут
|34
|11
|16
|7
|52 - 52
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут
|49
|9
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл
|48
|10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44 - 49
|09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|48
|11
|Эвертон
|34
|13
|8
|13
|41 - 41
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|47
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37 - 46
|09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49 - 51
|10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|45
|14
|Кристал Пэлас
|33
|11
|10
|12
|36 - 39
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас
|43
|15
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47 - 52
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|43
|16
|Ноттингем Форест
|34
|10
|9
|15
|41 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм
|39
|17
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42 - 61
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм
|36
|18
|Тоттенхэм
|34
|8
|10
|16
|43 - 53
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|34
|19
|Бёрнли
|35
|4
|8
|23
|35 - 71
|10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25 - 63
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон
|18
