Арсенал, ты ли это? Канониры быстро разнесли Фулхэм

02 мая 2026, 21:30 | Обновлено 02 мая 2026, 21:53
«Арсенал» впервые с зимы разгромил соперника

Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» у «Арсенала» не было права на осечку в поединке чемпионата Англии против «Фулхэма». Несмотря на необходимость экономить силы, «канониры» разнесли в щепки оборону соперника уже в стартовые 45 минут.

На девятой минуте Букайо Сака эффектно усадил соперника на задницу и прострелил к воротам, где Виктор Дьекереш без помех в упор забил – 1:0. Швед также атаковал с разворота, но голкипер ногой остановил полет мяча. Риккардо Калафьори головой замкнул подачу Леандро Троссарда, но из офсайда.

В конце первого тайма Дьекереш оставил мяч под контролем в штрафной и вывел на удар партнера, Сака протаранил опекуна и вколотил мяч в ближнюю часть рамки (2:0). Вскоре в быстрой атаке слева Троссард набросил мяч к воротам, и Дьекереш головой по высокой траектории пробил под перекладину – 3:0.

Второй тайм уже был формальностью, но «дачники» не получили ни шанса спастись. Более того, фирменный угловой «Арсенала» закончился ударом Мартина Субименди (головой) в перекладину.

«Арсенал» лидирует с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе. Это первая убедительная победа за восемь матчей и первая разгромная – с февраля.

Премьер-лига Англии. 35-й тур. 2 мая.

«Арсенал» – «Фулхэм» – 3:0

Голы: Дьекереш, 9, 45+4, Сака, 41.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76
2 Манчестер Сити 33 21 7 5 66 - 29 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 70
3 Манчестер Юнайтед 34 17 10 7 60 - 46 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 61
4 Ливерпуль 34 17 7 10 57 - 44 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 58
5 Астон Вилла 34 17 7 10 47 - 42 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 58
6 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51
7 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50
8 Борнмут 34 11 16 7 52 - 52 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 49
9 Челси 34 13 9 12 53 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 48
10 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48
11 Эвертон 34 13 8 13 41 - 41 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 47
12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47
13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45
14 Кристал Пэлас 33 11 10 12 36 - 39 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 43
15 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43
16 Ноттингем Форест 34 10 9 15 41 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 39
17 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36
18 Тоттенхэм 34 8 10 16 43 - 53 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 34
19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

Руслан Полищук
