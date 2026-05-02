Арсенал, ты ли это? Канониры быстро разнесли Фулхэм

Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» у «Арсенала» не было права на осечку в поединке чемпионата Англии против «Фулхэма». Несмотря на необходимость экономить силы, «канониры» разнесли в щепки оборону соперника уже в стартовые 45 минут.

На девятой минуте Букайо Сака эффектно усадил соперника на задницу и прострелил к воротам, где Виктор Дьекереш без помех в упор забил – 1:0. Швед также атаковал с разворота, но голкипер ногой остановил полет мяча. Риккардо Калафьори головой замкнул подачу Леандро Троссарда, но из офсайда.

В конце первого тайма Дьекереш оставил мяч под контролем в штрафной и вывел на удар партнера, Сака протаранил опекуна и вколотил мяч в ближнюю часть рамки (2:0). Вскоре в быстрой атаке слева Троссард набросил мяч к воротам, и Дьекереш головой по высокой траектории пробил под перекладину – 3:0.

Второй тайм уже был формальностью, но «дачники» не получили ни шанса спастись. Более того, фирменный угловой «Арсенала» закончился ударом Мартина Субименди (головой) в перекладину.

«Арсенал» лидирует с отрывом в шесть очков от «Манчестер Сити», у которого два матча в запасе. Это первая убедительная победа за восемь матчей и первая разгромная – с февраля.

Премьер-лига Англии. 35-й тур. 2 мая.

«Арсенал» – «Фулхэм» – 3:0

Голы: Дьекереш, 9, 45+4, Сака, 41.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76 2 Манчестер Сити 33 21 7 5 66 - 29 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 70 3 Манчестер Юнайтед 34 17 10 7 60 - 46 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 61 4 Ливерпуль 34 17 7 10 57 - 44 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 58 5 Астон Вилла 34 17 7 10 47 - 42 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 58 6 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51 7 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50 8 Борнмут 34 11 16 7 52 - 52 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 49 9 Челси 34 13 9 12 53 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 48 10 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48 11 Эвертон 34 13 8 13 41 - 41 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 47 12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47 13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45 14 Кристал Пэлас 33 11 10 12 36 - 39 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 43 15 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43 16 Ноттингем Форест 34 10 9 15 41 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 39 17 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36 18 Тоттенхэм 34 8 10 16 43 - 53 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 34 19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20 20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18 Полная таблица

