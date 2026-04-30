В субботу, 2 мая, состоится лондонское дерби в 35-м туре Английской Премьер-лиги: «Арсенал» сыграет против «Фулхэма».

Поединок пройдет на арене «канониров» – «Эмирейтс Стэдиум».

Матч чемпионата Англии начнётся в 19:30 по киевскому времени.

Последний поединок между командами, который прошел 18 октября 2025, закончился минимальной победой «Арсенала» на выезде (1:0).

«Арсенал» занимает первое место в таблице и имеет в активе 73 очка. Позади находится «Манчестер Сити», который отстает на три пункта, но имеет игру в запасе.

«Фулхэм» располагается на десятой позиции (48 очков), но все еще сохраняет шансы побороться за еврокубки: всего одно очко отделяет от седьмого места – зоны Лиги конференций.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

