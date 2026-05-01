Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
02.05.2026 19:30 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 мая 2026, 20:37 | Обновлено 01 мая 2026, 20:45
Матч начнется 2 мая в 19:30 по Киеву

ФК Арсенал

В субботу, 2 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Арсенал

В последнее время результаты коллектива несколько ухудшились, однако лондонцы проводят действительно очень сильный сезон. После 34 матчей чемпионата Англии на балансе «Арсенала» есть 73 очка, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от главного конкурента, «Манчестер Сити», составляет всего 3 зачетных пункта, кроме того, «горожане» имеют игру в запасе. Кубок Англии «канониры» покинули на стадии четвертьфинала, проиграв «Саутгемптону» со счетом 2:1.

После 1-го места на основном этапе Лиги чемпионов "Арсенал» продолжил свой победный ход дальше. По пути в полуфинал англичане обыграли «Байер Леверкузен» и «Спортинг Лиссабон».

Фулхэм

Довольно неплохо проходит сезон и для «Фулхэма». По итогам 34 матчей Премьер-лиги на балансе «дачников» уже 48 баллов, что пока позволяют им находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-6 совсем не велико – всего 2 балла, поэтому вероятность увидеть лондонцев в еврокубках в следующем году остается достаточно высокой.

В Кубке Англии клуб обыграл «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако на стадии 1/8 финала потерпел поражение против «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На балансе «канониров» есть 2 победы, еще 2 матча завершились вничью, а 1 победы одержал «Фулгэм».

Интересные факты

  • В последних 8 играх «Арсенал» победил только дважды.
  • Ни в одном из 13 последних матчей «Арсенала» не было забито больше 3 голов.
  • Только в 1/8 предыдущих матчах «Фулхэма» было забито более 3 голов.
  • «Арсенал» пропустил 26 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking

Прогноз Sport.ua
Арсенал
2 мая 2026 -
19:30
Фулхэм
Тотал менше 3 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем