В субботу, 2 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Арсенал

В последнее время результаты коллектива несколько ухудшились, однако лондонцы проводят действительно очень сильный сезон. После 34 матчей чемпионата Англии на балансе «Арсенала» есть 73 очка, позволяющих ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от главного конкурента, «Манчестер Сити», составляет всего 3 зачетных пункта, кроме того, «горожане» имеют игру в запасе. Кубок Англии «канониры» покинули на стадии четвертьфинала, проиграв «Саутгемптону» со счетом 2:1.

После 1-го места на основном этапе Лиги чемпионов "Арсенал» продолжил свой победный ход дальше. По пути в полуфинал англичане обыграли «Байер Леверкузен» и «Спортинг Лиссабон».

Фулхэм

Довольно неплохо проходит сезон и для «Фулхэма». По итогам 34 матчей Премьер-лиги на балансе «дачников» уже 48 баллов, что пока позволяют им находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-6 совсем не велико – всего 2 балла, поэтому вероятность увидеть лондонцев в еврокубках в следующем году остается достаточно высокой.

В Кубке Англии клуб обыграл «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако на стадии 1/8 финала потерпел поражение против «Саутгемптона» со счетом 1:0.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На балансе «канониров» есть 2 победы, еще 2 матча завершились вничью, а 1 победы одержал «Фулгэм».

Интересные факты

В последних 8 играх «Арсенал» победил только дважды.

Ни в одном из 13 последних матчей «Арсенала» не было забито больше 3 голов.

Только в 1/8 предыдущих матчах «Фулхэма» было забито более 3 голов.

«Арсенал» пропустил 26 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking