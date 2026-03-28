Молодежка не обыграла Литву, заявление Шевченко по Реброву, успех Калининой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 марта.

1. Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Команда Унаи Мельгосы ухудшила свои шансы на выход из группы

2. С шедевром Вирца. Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов

Команды встретились в товарищеском матче

3. Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва

С тренером не будут продлевать контракт

4. Шевченко обнародовал заявление после провала Сергея Реброва и сборной Украины

Сборная потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026

5. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ

Доигрывание поединка состоится 15 апреля

6. Хачериди определился с новой командой и вернулся в Киев

Футболист будет выступать за киевский клуб Титан

7. Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике

Ангелина в двух сетах выиграла у Полоны Херцог в третьем раунде в Хорватии

8. Битва напарников по Мерседесу. Состоялась квалификация Гран-при Японии

Кими Антонелли снова опередил Джорджа Расселла

9. Известна причина исчезновения украинского биатлониста после старта сезона

Степан Кинаш поделился ужасающей новостью, связанной со здоровьем

10. Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией

Об очередном провале сине-желтых, после которого тренер должен уйти