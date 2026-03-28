Молодежка не обыграла Литву, заявление Шевченко по Реброву, успех Калининой
Главные новости за 27 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 марта.
1. Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Команда Унаи Мельгосы ухудшила свои шансы на выход из группы
2. С шедевром Вирца. Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов
Команды встретились в товарищеском матче
3. Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
С тренером не будут продлевать контракт
4. Шевченко обнародовал заявление после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Сборная потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026
5. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ
Доигрывание поединка состоится 15 апреля
6. Хачериди определился с новой командой и вернулся в Киев
Футболист будет выступать за киевский клуб Титан
7. Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике
Ангелина в двух сетах выиграла у Полоны Херцог в третьем раунде в Хорватии
8. Битва напарников по Мерседесу. Состоялась квалификация Гран-при Японии
Кими Антонелли снова опередил Джорджа Расселла
9. Известна причина исчезновения украинского биатлониста после старта сезона
Степан Кинаш поделился ужасающей новостью, связанной со здоровьем
10. Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Об очередном провале сине-желтых, после которого тренер должен уйти
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судаков обещает реабилитироваться
Специалист выделил Ярмолюка, Цыганкова и Миколенко