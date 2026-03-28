Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Молодежка не обыграла Литву, заявление Шевченко по Реброву, успех Калининой
Другие новости
28 марта 2026, 11:41 | Обновлено 28 марта 2026, 11:59
Молодежка не обыграла Литву, заявление Шевченко по Реброву, успех Калининой

Главные новости за 27 марта на Sport.ua

УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 марта.

1. Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Команда Унаи Мельгосы ухудшила свои шансы на выход из группы

2. С шедевром Вирца. Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов
Команды встретились в товарищеском матче

3. Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
С тренером не будут продлевать контракт

4. Шевченко обнародовал заявление после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Сборная потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026

5. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ
Доигрывание поединка состоится 15 апреля

6. Хачериди определился с новой командой и вернулся в Киев
Футболист будет выступать за киевский клуб Титан

7. Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике
Ангелина в двух сетах выиграла у Полоны Херцог в третьем раунде в Хорватии

8. Битва напарников по Мерседесу. Состоялась квалификация Гран-при Японии
Кими Антонелли снова опередил Джорджа Расселла

9. Известна причина исчезновения украинского биатлониста после старта сезона
Степан Кинаш поделился ужасающей новостью, связанной со здоровьем

10. Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Об очередном провале сине-желтых, после которого тренер должен уйти

По теме:
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем