Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Чемпионат мира
27 марта 2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины

Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026

УАФ. Андрей Шевченко

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После болезненной неудачи в Испании президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира-2026:

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа.

После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной», – обратился Шевченко.

По теме:
Швеция понесла потерю после матча с Украиной: серьезные проблемы для тренер
«Не могу требовать больше». Тренер Северной Ирландии – об игре с Италией
«Заканчивай и уходи. Не бедный же человек». Кополовец обратился к Реброву
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Андрей Шевченко Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 08:58 31
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции

Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин

Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Футбол | 27.03.2026, 09:43
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Футбол | 27.03.2026, 11:49
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
який аналіз об сосну їпанулись двічі резельтату нема допобачення
Ответить
+10
Demid Romanchik
Иди на х.. чёрт марионетка.Поля где детям?! 🐓 Петух 
Ответить
+7
pricolist
ще один безсовісний ублюдок, проводить в Україні декілька днів на місяць й отримав таку високу посаду. Докерувався чорт, що футбол занепадає, жодного розвитку дитячого футболу, просто нічого. Ви з Ребровим повинні нести відповідальність та зробити повний аудит діяльності
Ответить
+6
DK1970
Тобто визнав, що зі шведами не було ні характеру ні сили. Повна байдужість....
Ответить
+4
Serhio Romano
Шева це нікчемний функціонер.А у Сірожи родина велика..До кінця буде гроші отримувати 
Ответить
+4
LexХХX
"...Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу..."
🔥👍🤣🤣🤣
Заберіть в ідіота мікрофон...
Ответить
+2
Serval
Не треба нічого аналізувати. Ми віримо в тебе. Забирайся разом з Ребровим у відставку. Так буде вірно.
Ответить
+2
Serhio Romano
Це "дякую за підтримку" на х не потрібно..Підо..ри... Можна було побачити,що не виходить у Реброва ще пару років тому..Але ж сука тренер віце президент..Кєнт єрмасіньо,який доречі досить має вплив 
Ответить
0
New Zelander
Тепер було би непогано програти Албанії адже якщо виграють то знаючи УАФ можуть ще й примудритися залишити Реброва    Але з іншого боку іноземного коуча вони ітак не запросять адже гроші які йдуть їм в карман підуть на іноземного коуча. Тому максимум Ротаня запросять ну а це як відомо шило на мило
Ответить
0
Володимир
Маркевич, при ньому буде дійсно збірна.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 72
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем