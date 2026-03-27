Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3
После болезненной неудачи в Испании президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира-2026:
«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа.
После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной», – обратился Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заберіть в ідіота мікрофон...