Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После болезненной неудачи в Испании президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира-2026:

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа.

После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной», – обратился Шевченко.