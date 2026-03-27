ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ

УПЛ после указания от УАФ утвердила дату доигровки матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.

Игра пройдет 15 апреля, команды начнут с 20-й минуты при счете 0:0.

Встреча должна была состояться в конце минувшего года, но из-за проблем с электричеством на арене в Житомире игру пришлось остановить на 20-й минуте.

Клубы после длительных разбирательств договорились доиграть матч в Ровно, хотя изначально Верес требовал для соперника техническое поражение.