Чемпионат Украины27 марта 2026, 15:45 | Обновлено 27 марта 2026, 16:15
832
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ
Матч состоится 15 апреля
УПЛ после указания от УАФ утвердила дату доигровки матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.
Игра пройдет 15 апреля, команды начнут с 20-й минуты при счете 0:0.
Встреча должна была состояться в конце минувшего года, но из-за проблем с электричеством на арене в Житомире игру пришлось остановить на 20-й минуте.
Клубы после длительных разбирательств договорились доиграть матч в Ровно, хотя изначально Верес требовал для соперника техническое поражение.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
25.03.2026, 18:05 5
27.03.2026, 04:59 2
26.03.2026, 09:07 23
27.03.2026, 00:35 13
26.03.2026, 08:53 3
26.03.2026, 07:12 34
26.03.2026, 07:00 1
27.03.2026, 11:20 93