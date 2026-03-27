Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Сборная Украины U-21 провела поединок квалификации молодежного чемпионата Европы против Литвы. После четырех проведенных игр команда Унаи Мельгосы оказалась в непростой турнирной ситуации, а единственную победу «сине-желтые» одержали в гостевом матче именно с литовцами.

Команды начали встречу в невысоком темпе, и до штрафных соперников игра доходила нечасто. Номинальные гости пытались не отдавать территорию футболистам сборной Украины, при этом и те, и другие грешили неточными передачами.

И все же, в середине первого тайма украинцы завладели преимуществом, стараясь найти пути к воротам Литвы. «Сине-желтые» добавили агрессии и периодически прессинг позволял отбирать мяч у соперников, но обострить ситуацию не получалось. Активности отдельных футболистов не хватало для создания моментов, а литовцы, которые тоже ошибались, вполне сносно оборонялись.

Во втором тайме украинцы продолжили несколько инертно атаковать, но в итоге защитная линия Литвы дрогнула. Мог забивать Степанов, который пробил рядом со штангой, Глущенко не попал в цель после навеса с углового, и, наконец, Кревсун отправил мяч в ворота после передачи Пастуха.

Казалось, далее будет легче. Нужно развить успех. Но редкая вылазка литовцев завершилась навесом Степонавичюса, который материализовался в результативный удар.

Снова ничейный результат, и снова хаотичные попытки «сине-желтых» пробить насыщенную оборону соперников. Мог это сделать Пищур, но он пробил слишком слабо. Сборная Украины потеряла очки в матче с аутсайдером и говорить о ее перспективах в текущей отборочной кампании весьма затруднительно.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Группа Н.

Украина U-21 – Литва U-21 – 1:1

Голы: Кревсун (61) – Степонавичюс (70)

Предупреждение: Глущенко (66), Редушко (95) – Бурдзилаускас (89)

Украина U-21: Крапивцов, Крупский, Кисиль (Захарченко, 87), Мельниченко, Гусев, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Глущенко (Тутеров, 87), Степанов (Пищур, 72), Гусол (Редушко, 72).

Литва U-21: Войтиновичюс, Шеткус, Шапола, Слендзока, Бурдзилаускас (Жевжиковас, 92), Шлута, Пралейка, Степонавичюс (Аудинис, 92), Гуделевичюс (Лицкунас, 83), Пранкус (Каушинис, 72), Янсонас (Усавицус, 72).

Арбитр: Роман Житарь (Северная Македония)

Кошицкая футбольная арена (Кошицы, Словакия)

