Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Евро U21
УКРАИНА U21
27.03.2026 19:00 – FT 1 : 1
Литва U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 20:56 | Обновлено 27 марта 2026, 21:20
997
19

Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Команда Унаи Мельгосы до предела усугубила свои шансы на выход из группы

27 марта 2026, 20:56 | Обновлено 27 марта 2026, 21:20
997
19 Comments
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
УАФ

Сборная Украины U-21 провела поединок квалификации молодежного чемпионата Европы против Литвы. После четырех проведенных игр команда Унаи Мельгосы оказалась в непростой турнирной ситуации, а единственную победу «сине-желтые» одержали в гостевом матче именно с литовцами.

Команды начали встречу в невысоком темпе, и до штрафных соперников игра доходила нечасто. Номинальные гости пытались не отдавать территорию футболистам сборной Украины, при этом и те, и другие грешили неточными передачами.

И все же, в середине первого тайма украинцы завладели преимуществом, стараясь найти пути к воротам Литвы. «Сине-желтые» добавили агрессии и периодически прессинг позволял отбирать мяч у соперников, но обострить ситуацию не получалось. Активности отдельных футболистов не хватало для создания моментов, а литовцы, которые тоже ошибались, вполне сносно оборонялись.

Во втором тайме украинцы продолжили несколько инертно атаковать, но в итоге защитная линия Литвы дрогнула. Мог забивать Степанов, который пробил рядом со штангой, Глущенко не попал в цель после навеса с углового, и, наконец, Кревсун отправил мяч в ворота после передачи Пастуха.

Казалось, далее будет легче. Нужно развить успех. Но редкая вылазка литовцев завершилась навесом Степонавичюса, который материализовался в результативный удар.

Снова ничейный результат, и снова хаотичные попытки «сине-желтых» пробить насыщенную оборону соперников. Мог это сделать Пищур, но он пробил слишком слабо. Сборная Украины потеряла очки в матче с аутсайдером и говорить о ее перспективах в текущей отборочной кампании весьма затруднительно.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Группа Н.

Украина U-21 – Литва U-21 – 1:1

Голы: Кревсун (61) – Степонавичюс (70)

Предупреждение: Глущенко (66), Редушко (95) – Бурдзилаускас (89)

Украина U-21: Крапивцов, Крупский, Кисиль (Захарченко, 87), Мельниченко, Гусев, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Глущенко (Тутеров, 87), Степанов (Пищур, 72), Гусол (Редушко, 72).

Литва U-21: Войтиновичюс, Шеткус, Шапола, Слендзока, Бурдзилаускас (Жевжиковас, 92), Шлута, Пралейка, Степонавичюс (Аудинис, 92), Гуделевичюс (Лицкунас, 83), Пранкус (Каушинис, 72), Янсонас (Усавицус, 72).

Арбитр: Роман Житарь (Северная Македония)

Кошицкая футбольная арена (Кошицы, Словакия)

УКРАИНА U-21 – ЛИТВА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Литва отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Archie1991
Поверніть Петракова або в основну збірну, або хоча б молодіжну, бо на це дно неможливо дивитись. 
Ответить
+6
vivas057
Ганьба продовжується. 
Ответить
+2
C.Пеклов
Чергова ганьба...
Ответить
+2
Alex86 1
С почином, точно шо осталось взять оттуда тренера и удивится шо опять пролетим всюду со взрослыми
Ответить
+2
Rav1985
Поверніть Петракова!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
Кажете, що з єдиного свого удару по нашим воротам литовці забили? А скільки наших ударів потрапило в їхню рамку - хто порахував? Так от скажу - їхній кіпер замерз, не зігрівся, не було йому роботи, наші поцілили лише раз, все інше пішло в молоко.
Ответить
+1
adidas77
Спасибі ногом'ячери, за два "шикарні і незабутні" футбольні дні для нашої країни
Ответить
+1
Nikos
Це який безкінечний день Сурка, перемотайите хтось цей жах. Щиро вболіватиму за суперників, може хоч хтось схаменеться.
Ответить
+1
MaximusOne
Ребров, бери свого іспанського друга, і на вихід, ще гольфіста прихватіть з собою.
Ответить
0
Сказки ДАмбаса
Ще рік назад Англію драли, а наразі не можемо обіграти незрозуміло кого - це гірше ніж ганьба.
Ответить
0
Urets
Це покоління взагалі лайняне, якщо 1-2 запасних для першої збірної дасть - буде добре. Мельгосу треба в шию гнать за таку роботу, в Україні купа тренерів які б поставили гру куди краще. Але ж їх не покличуть, бо треба блатних награвати кожну гру, щоб потім вигідно продати.
Ответить
0
Iigor6583
Ці мельдосівські сосунки такі сами кривоногі нездари як і непотріб ребровська. Гнати це все шобло сцаною ганчіркою по храпах, і дуже потужно.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Як бачите, справа не в Реброві, а в тому, що увесь наш футбол в кризі. Тому, вважаю, потрібно продовжити контракт із Ребровим до чемпіонату світу 2030 року, так як кращого спеціаліста у нас всеодно немає. От якщо не виведе на чемпіонат світу 2030, тоді уже точно повинен буде покинути збірну.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
Дуже невдалий матч. По грі, володінню м'ячем - повна перевага України, але з реалізацією не склалось.
Литовці за весь матч завдали один-єдиний удар - але м'яч відбився від дальньої стійки і залетів у ворота.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Таке враження, що це демарш проти УАФ!!! ПІЗДЕЦ!!!!!
Ответить
0
Demid Romanchik
Последовательность признак класса 
Ответить
0
❤️🍓
Рад за гол дончанина Кревсуна⚒️🇺🇦 из любимой немецкой команды 🐝Боруссии💛🖤, помогший добыть ничью с мощной Литвой🇱🇹!
Ответить
-1
Павло
Всюди буйно квітне зісманщина... 
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем