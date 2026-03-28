Чемпионат Европы
28 марта 2026, 18:27 | Обновлено 28 марта 2026, 18:49
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»

Молодежке будет сложно выйти на Евро-2027

28 марта 2026, 18:27 | Обновлено 28 марта 2026, 18:49
744
3 Comments
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
УАФ

Молодежная сборная Украины в матче отбора Евро-2027 U-21 сыграла вничью 1:1 с аутсайдером Литвой и значительно усложнила себе задачу выхода на чемпионат Европы.

Тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса считает, что результат для молодежной команды не должен стоять на первом месте.

– Ваша оценка игры против Литвы?
– Матч можно оценивать с разных точек зрения. Результат – один из них, и, очевидно, он не такой, как мы ожидали. Но это не единственный и не самый важный аспект в таком процессе, как наш.

Мы много внимания уделяем тому, как мы играем, и в этом смысле команда шагнула вперед. Мы были узнаваемой командой, которая имела контроль, баланс и способность создавать моменты. Есть статистические данные, отражающие наше преимущество, например, 19 ударов в общей сложности по сравнению с 3 у соперника. Многие другие игровые показатели также указывают на это.

Исходя из этого, анализ имеет две стороны. С одной стороны мы способны доминировать и стабильно создавать моменты. С другой — нам все еще нужно много усилий для реализации, а в определенные моменты сопернику достаточно совсем мало, чтобы нанести нам вред. Именно в этом заключается следующий шаг для команды: превратить это доминирование в большую эффективность, иметь более реальное присутствие в штрафной площадке и контролировать те мелкие детали, как единичные эпизоды, которые в итоге дорого нам обходятся.

В конце концов оценка выходит за пределы результата. Она сосредоточена на процессе, на развитии команды и понимании того, что нам нужно улучшить, чтобы лучше конкурировать на этом уровне.

– Что вы сказали команде после матча?
– После матча, не добившись желаемого результата, даже несмотря на то, что мы были лучшими в самом процессе игры, команде также больно. Поэтому это скорее время для поддержки, чем для глубочайшего анализа.

Мы поговорили, отметили старания ребят и сделали несколько кратких замечаний по поводу некоторых ситуаций, за которые мы поплатились. Но я думаю, что самое главное — это не то, что говорится сразу после игры, а работа, которую мы делаем в последующие дни. В это время происходит настоящее обучение благодаря более спокойному и четкому анализу.

В первые мгновения после финального свистка способность игроков концентрировать внимание очень понижена, ограничена и выборочная из-за напряжения матча. Поэтому основное внимание уделяется большей поддержке игроков, чем углублению в анализ.

– Какие дальнейшие планы команды?
– У нас есть еще несколько дней впереди, чтобы продолжить работу. Первый шаг — продолжать анализировать произошедшее в прошлом матче и одновременно начинать подготовку к следующей игре.

Вместе с тем, мы должны продолжать строить, корректировать и закреплять основы того, что мы уже создали, а также исправлять те аспекты, которые еще не на том уровне, к которому мы стремимся или нуждаемся в совершенствовании.

Мы – молодежная сборная, и мы все еще находимся на стадии развития. Мы должны находить баланс между потребностью в мгновенных результатах и ​​долгосрочным ростом игроков, и это то, чему нам всем нужно учиться и понимать вместе.

Поэтому мы будем продолжать работать, расти и усовершенствоваться шаг за шагом.

– Что вы можете сказать о следующем сопернике?
– Во вторник мы играем в Венгрии. Это еще один интенсивный, хорошо организованный соперник, очень сосредоточенный на компактности, жесткой борьбе за вторые и ничейные мячи, а также на быстрых переходах из обороны в атаку.

Для нас важно хорошо подготовиться к единоборствам, правильно завершать наши атаки и избегать ситуаций, когда нас неожиданно застают во время переходных фаз. С организационной точки зрения, мы будем пытаться создать прочный фундамент для этого матча.

В любом случае, мы настаиваем на важности умения хорошо «читать» игру, получать информацию из происходящего на поле и оставаться полностью сосредоточенными на протяжении всего матча. Прежде всего мы должны показать желание и самоотдачу быть здесь, ведь быть частью национальной сборной — это привилегия для всех нас.

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
VovanSidorovi4
Ещё один, главное не результат, а участие
2112
Ще один казковий дол.....б !!!!  Де УАФ цих дебілів находить !!!!!!  Пора вже УАФ розігнати.
Alex86 1
Судя по результатам всех сборных заметно, я о заголовке 
