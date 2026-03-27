УКРАИНА U21

В пятницу, 27 марта, состоится поединок квалификации молодежного чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Литвы. Матч пройдет в Кошице (Словакия) на Кошицкой футбольной арене, игра состоится в 19:00 по киевскому времени.

Наша команда занимает третье место в группе Н (1 победа, 2 поражения и 1 ничья). Единственную победу «сине-желтые» одержали в гостевом матче с Литвой, которую обыграли со счетом 4:0. В финальную часть чемпионата Европы напрямую выйдут победители групп квалификации, а также лучшая сборная, которая займет второе место. Оставшиеся команды, которые финишируют вторыми в своих группах, поборются за путевку на континентальное первенство в стыковых матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Литва U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.